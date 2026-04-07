Zákon otevřel frustrovaným Američanům vrátka do Kanady. Mohou získat její pas

Stěhování do Kanady už není jen prázdnou frází frustrovaných voličů. Přelomová změna kanadských zákonů legálně otevřela dveře milionům Američanů. Archiváři a právníci mají napilno. Občané USA pátrají po rodokmenech a hledají záchranný plán B v případě zhoršení domácí situace.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pohrozit po prohraných volbách stěhováním do Kanady bývalo tradičním americkým folklórem. Nyní už ale nejde o záchvat frustrace, protože cestu na sever otevřel nový kanadský zákon.

Kanada změnila pravidla pro zisk občanství podle původu. Až donedávna platil přísný limit, který umožňoval předat kanadské občanství dětem narozeným v zahraničí pouze v první generaci. V roce 2023 však ontarijský soud označil toto omezení za protiústavní.

Nová legislativa, známá jako zákon C-3, začala platit loni v prosinci. Každý, kdo nyní dokáže doložit přímou pokrevní linii ke kanadskému občanovi, ať už jde o rodiče, prarodiče nebo praprarodiče, má do Kanady otevřenou cestu.

Vzhledem k masivním historickým vlnám migrace z Kanady do Spojených států v 19. a 20. století koluje kanadská krev v žilách až několika milionům obyvatel USA.

Imigrační poradkyně Cassandra Fultzová pro CNN uvedla, že dříve zájem nespokojených voličů rychle opadl v řádu měsíců. Tentokrát je situace odlišná a poptávka stabilně roste, což je podle ní za 17 let praxe v oboru naprosto bezprecedentní.

Archivy v Québecu podle kanadské stanice CBC News hlásí extrémní nápor na vyhledávání dokumentů z minulosti. V předešlých letech během ledna a února vyřizovaly v průměru desítky žádostí z USA, letos se tyto počty vyšplhaly k tisícům.

Fultzová uvádí, že jí měsíční počet amerických klientů stoupl z deseti na rovnou stovku. Úředníci v archivech musí ručně dohledávat staré křestní listy, záznamy o sňatcích i úmrtích, a to často přímo ve starých farních knihách. Komplikací mohou být například poangličtěná jména francouzských imigrantů, kdy se například z Pierra po přechodu hranic stal jednoduše Pete.

Obrovský zájem celý proces zpomaluje. Ve frontě na schválení momentálně čeká skoro 60 tisíc lidí a průměrná doba vyřízení žádosti z USA se protáhla na deset měsíců.

Američany podle tamních médií z domovů vyhání především hluboká společenská krize, nepříjemná politická polarizace a vyčerpávající kulturní války. Rachel Rabbová, Američanka smíšeného původu, se do USA dokonce odmítá vrátit kvůli strachu z rasově motivovaných útoků a protiimigrační politice. Sama věří, že život v domovské zemi je pro ni momentálně příliš nebezpečný.

Kanada kromě bezpečí nabízí i jeden z nejsilnějších pasů planety, který otevírá dveře do 182 zemí světa bez nutnosti víza. Dalším obrovským lákadlem je systém bezplatného či výrazně levnějšího zdravotnictví, v němž pacienti nečelí astronomickým účtům z amerických nemocnic.

Pro značnou část žadatelů tak zisk občanství nepředstavuje okamžitou příležitost k přestěhování, ale spíše příjemnou životní pojistku pro případ zhoršené situace ve Státech.

