Kanaďané z boje neuhnou, je potřeba silný protiúder, kritizuje ostře Trudeau cla z USA

„Nevzdávejte se,“ promluvil Trudeau v projevu ke svým spoluobčanům. Ocenil jejich solidaritu, zároveň je ale varoval, že další období bude těžké. Slíbil však, že jeho vláda udělá vše, aby lidem a podnikatelům pomohla tak, aby „přečkali bouři“ a vyzval je, aby kupovali kanadské výrobky.

Je podle něj potřeba vrátit úder a dát najevo, že souboj s Kanadou nebude mít žádného vítěze. Rychle se totiž ukáže, že opatření bude bolet i Američany, kteří budou mít dražší zboží a v některých případech přijdou o práci. Čím dříve se podaří fázi boje překonat a obě země začnou znovu spolupracovat, tím podle Trudeaua lépe.

Ottawa na zavedení cel reagovala bezprostředně – postupným nastolením cel ve výši 25 procent na dovoz z USA v hodnotě 155 miliard kanadských dolarů (téměř 2,6 bilionu korun).

V první fázi podle premiéra Ottawa zavede dovozní poplatky na zboží v hodnotě 30 miliard kanadských dolarů, za tři týdny pak na zbývajících 125 miliard. Opatření budou platit tak dlouho, jako ta americká, dodal premiér.

„Jeho cílem je zruinovat kanadskou ekonomiku, aby se pak mohl posunout k další zemi,“ myslí si Trudeau o Trumpovi, který zavádí cla i proti dalším zemím. Zdůraznil, že když americký prezident něco takového udělá vůči nejbližšímu spojenci, sousedovi a příteli, tak to znejistí i řadu dalších států.

Americký prezident Donald Trump cla zdůvodnil tím, že ze sousedních zemí do USA stále proudí drogy, zejména syntetický opioid fentanyl. Původně chtěl dovozní poplatky zavést již od února, o měsíc je však odložil s tím, že obě sousední země mají šanci učinit kroky proti pašování drogy a pro ochranu hranic.

Tento argument však Trudeau jednoznačně odmítl jako výmluvu, stejně jako nelegální migraci. Z Kanady podle něj v obou případech směřuje do USA méně než jedno procento celkového množství. Uvalená cla tak podle něj nemají vůbec žádné ospravedlnění.

V projevu se Trudeau také přímo obrátil na amerického prezidenta, kterého oslovil Donalde. Mimo jiné pak řekl, že většinou nesouhlasí s listem The Wall Street Journal (WSJ), ale tentokrát mu dal zapravdu s komentářem, podle něhož je Trump velmi chytrý, ale tohle je „velmi hloupá věc“.

Spojené státy dnes také zavedly cla ve výši 25 procent na dovoz z Mexika a další dodatečné desetiprocentní přirážky na dovoz zboží z Číny. Peking oznámil, že země za týden začne uplatňovat cla 15 procent například na drůbeží maso, pšenici či kukuřici z USA, 10 procent pak třeba na sóju a další produkty.

Mexiko je v odpovědi méně razantní a chce podle prezidentky Claudie Sheinbaumové vyčkávat. Ať už se USA rozhodnou jakkoli, Mexiko je podle ní připraveno. „Máme plán B, C, D,“ řekla Sheinbaumová, aniž by uvedla podrobnosti.

Trudeau si myslí, že situace nejvíce ve výsledku poškodí americké rodiny. K tomu se příklání i někteří ekonomové, podle nichž budou poškození také spotřebitelé. Cla jsou v podstatě daní na zahraniční zboží, dovozci by pravděpodobně museli zvýšit své ceny, aby to kompenzovali. Zdražení by se tak mohlo týkat například aut nebo piva.