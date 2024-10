Kanada zpřísňuje migrační politiku. Znepokojuje ji zneužívání dočasného pobytu

V roce 2023 mělo v Kanadě více než 2 500 000 lidí přechodný pobyt. Jejich počet dosahoval 6,2 procent populace. Otawa nyní vypracovává plán snížení tohoto čísla.

Kanadský ministr pro imigraci Marc Miller oznámil, že chce v příštích třech letech docílit snížení podílu na 5 procent kanadské populace, uvádí kanadský portál zaměřující se na imigraci CIC News.

Omezení se týká programu dočasných zahraničních pracovníků (TFWP). Zaměstnavatelé již nesmějí prostřednictvím TFWP zaměstnávat více než 10 procent své celkové pracovní síly.

Studentská víza jako zadní vrátka do Kanady

Opatření se dotknou z velké části hlavně mezinárodních studentů. V roce 2023 tvořili 42 procent těch, kteří jsou v Kanadě přechodně. Imigrační ministerstvo už v lednu uvedlo, že hodlá z očekávaných letošních 606 tisíc žádostí jich schválit jen 360 tisíc, tedy snížit počet schválených povolení o 35 procent v porovnání s rokem 2023.

Miller varoval před „alarmujícím trendem“ rostoucího počtu zahraničních studentů, kteří žádají o azyl po udělení studentských víz. Podle něj využívají program mezinárodních studijních pobytů jako „zadní vrátka do Kanady“.

Ministr mluvil o mezinárodních studentech v souvislosti s Pákistáncem uvězněným v Quebecu Muhammadem Shahzebem Khanem, který plánoval teroristický útok proti Židům v New Yorku a jenž se dostal do Kanady právě jako mezinárodní student. Podle jeho imigračního konzultanta plánoval požádat o azyl s tím, že je gay.

Kanadské přehodnocování promigračního přístupu ale ve srovnání s jinými zeměmi vychází spíše z ekonomických nežli bezpečnostních faktorů. List The New York Times poznamenává, že v porovnání s polarizovanějšími diskuzemi v jiných státech je ta kanadská o migraci převážně zdvořilého rázu. List podotýká, že většina migrantů do Kanady dorazila legálně.

Migrace přispívá k problémům s bydlením a zdravotnictvím, myslí si Kanaďané

Podle nedávného průzkumu veřejného mínění organizace The Environics Institute vzrostl počet respondentů, kteří považují zvýšený počet migrantů v zemi za problém. Jejich množství citují za faktor přispívající k nedostupnosti bydlení a zdravotních služeb.

The Environics Institute nicméně vysvětluje, že respondenti se obraceli proti počtu migrantů, nikoliv jim samotným. Velká část si stále myslí, že Kanada z migrace těží.

„Přistěhovalectví je zčásti zodpovědné za to, že jsme se nedostali do recese,“ podotkl sám Miller. „Ale myslím, že je bezpečné přiznat, že jsme dovolili, aby se některé aspekty přehřívaly, a to pravděpodobně příliš dlouho.“

Podle kritiků problémy s omezeným zdravotnictvím a bydlením nejdou na vrub ani tak migrantům, jako nedostatečným investicím vlády do těchto sektorů či přílišným regulacím, které omezují výstavbu.

Miller ale zároveň varoval před „přílišnou korekcí“, která by mohla omezit ekonomické přínosy přistěhovalectví kvalifikovaných pracovníků. Ottawa hodlá přijmout v následujícím roce 500 000 stálých obyvatel a tento cíl udržet i v roce 2026.

Vláda liberálního premiéra Justina Trudeaua se kvůli nespokojenosti občanů v otázce nových příchozích, drahým bytům, problémy s dostupností zdravotní péče a růstem inflace potýká s propadem preferencí. Příležitosti využívá politická konkurence v podobě „Donalda Trumpa s vlídnou tváří“, vůdce konzervativců Pierreho Poilievrea, jenž má originální řešení migračního problému. Chce aby počet udělených povolení k trvalému pobytu odpovídal množství nově vzniklých ubytovacích kapacit.