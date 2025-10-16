Záběry incidentu, které se objevily na sociálních sítích, ukazují, jak je letoun společnosti Air Canada pomalu tažen do prostoru mezi dvěma již zaparkovanými stroji. V okamžiku, kdy se jeho křídla přiblíží ke křídlům sousedních letadel, dojde ke kontaktu a následnému poškození všech tří.
Podle britského bulvárního deníku Daily Mail mohli pracovníci na ploše nesprávně vyhodnotit prostor mezi letadly jako parkovací místo. Boeing 737 Max se tak ocitl v úzkém koridoru, který pro jeho rozpětí křídel nebyl dostatečný.
|
Letadlo na ranveji v New Yorku křídlem vysklilo kokpit druhého, letuška je zraněná
Není zatím jasné, kdy přesně k události došlo ani jak vážné jsou škody na jednotlivých strojích. Podle serveru FlightAware přepravoval tento konkrétní letoun s registrací C-FGKN cestující naposledy 10. října na trase z Québecu do Toronta.
Pearsonovo mezinárodní letiště se k události dosud nevyjádřilo a společnost Air Canada podle dostupných informací odmítla situaci komentovat s tím, že probíhá interní šetření.
|
17. února 2025