Kanadský premiér přichází o svatozář, měl ovlivňovat vyšetřování korupce

„Opravdu politicky zasahujete do mé role a mého rozhodnutí coby generální prokurátorky? Silně bych vám radila, abyste to nedělal,“ vzpomínala žena, která byla vzhledem k politickému systému v Kanadě ministryní spravedlnosti a zároveň generální prokurátorkou, ve středu před parlamentním justičním výborem na svůj rozhovor s premiérem.

Stavební společnost SNC-Lavalin je podezřelá, že v letech 2001 až 2011 vyplatila 48 milionů kanadských dolarů (přes 825 milionů korun) vládě libyjského diktátora Muammara Kaddáfího. Podle britského deníku The Guardian ji uplácela proto, aby měla přístup k lukrativním projektům.

Firma SNC-Lavalin zaměstnává téměř 50 tisíc lidí po celém světě, z toho přes devět tisíc jen v Kanadě. A pokud by soud rozhodl ve prospěch žalobce, nemohla by se celou dekádu ucházet o federální zakázky.

Wilson-Raybouldová říká, že u ní premiérovi poradci lobbovali za „dohodu o odložení trestního stíhání“ vedení firmy. Pro SNC-Lavalin by to znamenalo pouhé zaplacení pokuty. Přístup ke státním projektům by díky tomu měla i nadále otevřený. Wilson-Raybouldová však vyšetřování ovlivňovat odmítla.

Bývalá ministryně členům výboru popsala, že loni na podzim více než čtyři měsíce musela čelit „neměnným a trvalým“ snahám poradců, aby svůj názor na obvinění firmy změnila. Poradci se údajně nevyhýbali ani „skrytým hrozbám“ a předhazovali jí, že se svým chováním dostává do přímého rozporu s postojem ministerského předsedy.

Podle amerického deníku The New York Times však Wilson-Raybouldová výboru nepředložila přímý důkaz, že by jí někdo ve vládě nařizoval, aby se trestní stíhání odložilo.

Kauza v posledních týdnech otřásá kanadskou veřejností a premiérův hlavní poradce a dlouholetý přítel Gerald Butts už před dvěma týdny odstoupil i přesto, že veškerá obvinění popírá. Rezignovala i sama Wilson-Raybouldová s tím, že už ve vládě nechce sedět.

Svou funkci už navíc složila i další členka vlády a Trudeauova blízká spolupracovnice. Ministryně odpovědná za vládní účty Jane Philipottová oznámila svou rezignaci dopisem, v němž dala najevo „vážné obavy“ z „důkazů o snahách politiků a úředníků vyvíjet tlak na bývalou ministryni spravedlnosti, aby ovlivnila případ“, v němž figuruje SNC-Lavalin.

V této situaci byla pro ni další účast ve vládě neúnosná, dodala. Trudeau reagoval slovy, že je mu jejího odchodu líto, nicméně jej chápe.

Opozice ke složení funkce vyzývá i samotného premiéra. Ten to nicméně udělat odmítá. Nepopřel, že jeho lidé s Raybouldovou mluvili, říká však, že „vůbec nesouhlasí s tím, jak bývalá generální prokurátorka události charakterizovala“. Podle něj se veškeré diskuse odehrávaly v mezích zákona a on se jen snažil ochránit pracovní místa Kanaďanů, na což má jako ministerský předseda právo.

Skandál, kterým se zabývá i federální etická komise, Trudeauovi může uškodit i v říjnových parlamentních volbách. V těch totiž kandiduje jeho Liberální strana. Jemu samotnému může kauza zničit pověst oblíbeného a čestného politika, kterého Kanaďanům závidějí nespokojení liberálové po celém světě.