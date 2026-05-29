Asistovaná sebevražda poštou: jeho balíčky s jedem zabily 14 lidí

Autor: ,
  20:46
Kanaďan obžalovaný kvůli smrti 14 lidí se v pátek u soudu přiznal, že jim pomohl k sebevraždám prodejem jedovatých látek. Přiznání mu zajistí nižší trest, neboť výměnou žalobci stáhli vážnější obvinění z vražd, napsal zpravodajský web BBC.
ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Muž rozesílal balíčky s jedem do celého světa, podle úřadů jich poslal asi 1200 do 41 zemí, často lidem, s nimiž se seznámil na internetových diskusních fórech věnovaných sebevraždám.

K dopadení šedesátiletého Kennetha Lawa vedla spolupráce policistů z řady zemí včetně Británie, Itálie či Spojených států. Podle kanadské policie provozoval množství webových stránek, kde nabízel jedovaté látky pomáhající ukončit život.

Bývalý kuchař se v pátek přiznal, že pomohl k sebevraždě 14 lidí v Kanadě, podle BBC ale britská prokuratura uvádí, že jsou jím rozesílané látky spojené se smrtí 73 osob v Británii. Britské úřady sdělily, že britská justice se nebude případy samostatně zabývat a že je vezme v úvahu kanadský soud.

Jednou z údajných obětí otrávených látkou dodanou Lawem byl 22letý Brit Thomas Parfett, který za jed zaplatil 50 liber (1400 korun). Jeho tělo bylo nalezeno v roce 2021 v hotelu v anglickém městě Sunbury-on-Thames.

„Tom byl člověk, který měl opravdu radost ze života. Nacházel humor na těch nejpodivnějších místech. Často vzpomínám na jeho smích,“ řekl BBC jeho otec David. Stejně jako někteří další příbuzní obětí se snaží docílit, aby se Law dostal před soud i v Británii.

Parfett hovoří o tom, že britské úřady nedokázaly ochránit život obyvatel země a že by mělo být zahájeno veřejné vyšetřování. BBC požádala o vyjádření ministerstvo vnitra, které dosud nereagovalo.

29. května 2026  19:08,  aktualizováno  21:19

Asistovaná sebevražda poštou: jeho balíčky s jedem zabily 14 lidí

Kanaďan obžalovaný kvůli smrti 14 lidí se v pátek u soudu přiznal, že jim pomohl k sebevraždám prodejem jedovatých látek. Přiznání mu zajistí nižší trest, neboť výměnou žalobci stáhli vážnější...

