Kanada spouští vyhošťovací řízení s šéfkou financí Huaweie. USA kane naděje

Souhlas ministerstva spravedlnosti byl nezbytným formálním krokem, aby mohlo extradiční řízení začít. Kanadská vláda sdělila, že ministerstvo spravedlnosti shledalo důkazy předložené v americké žádosti za dostatečné k tomu, aby je mohl posoudit soud.



Ten začne ve středu. Ministerstvo podle amerického deníku The New York Times zdůraznilo, že slyšení o vydání „není proces a nepřinese verdikt o vině nebo nevině“.

Mengová už úřady za své zatčení zažalovala. Podle BBC podala stížnost na kanadskou vládu, celníky i policii, protože „závažně porušili“ její práva. A to tím, že ji úředníci na letišti „zadrželi, prohledali a vyslýchali pod falešnými záminkami ještě před tím, než byla zatčena policií“.

Ženu, která je rovněž dcerou zakladatele firmy Žen Čeng-feje, zadržela kanadská policie loni v prosinci na žádost USA. Američané tvrdí, že Mengová vydávala společnosti Huawei a Skycom za dvě oddělené firmy, ačkoli Spojené státy je považují za jednu. Díky tomu pro společnost zajistila přístup k íránskému trhu v rozporu s americkými sankcemi.

I přes souhlas soudu může k vydání Mengové do USA dojít až za několik let. Představitelka Huawei bude mít totiž opakovaně příležitost se odvolat. Případ každopádně zkomplikoval vztahy Ottawy s Pekingem, která požaduje návrat Mengové do vlasti.

V poslední době navíc zadržela tři Kanaďany, což je považováno za odvetný krok. Dva z nich, Michaela Kovriga a Michaela Spavora, v pondělí čínské úřady obvinily z krádeže státního tajemství.