JEF je vojenským partnerstvím zaměřeným na rychlou reakci a expediční operace. Koalice sdružuje deset severoevropských států, které jsou členy NATO.
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Carney a Burnham ve středu hovořili o výzvách a příležitostech, které představuje umělá inteligence (AI), a možnostech spolupráce v oblasti obranného průmyslu. Carneyho úřad zmínil mimo jiné britsko-italsko-japonský Globální bojový letecký program (GCAP), jehož cílem je vývoj bojového letounu šesté generace. Kanada se k projektu připojila letos v červenci jako pozorovatel.
Kanada, která je také členem NATO, podle Reuters usiluje o bližší vojenskou spolupráci s evropskými zeměmi v době, kdy se snaží snížit svou závislost na Spojených státech. Členy JEF jsou Británie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Norsko a Švédsko.