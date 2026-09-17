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Kanada požádala o vstup do severoevropského obranného spolku JEF

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  6:46
Kanadský premiér Mark Carney na tiskové konferenci 22. srpna 2026 po krachu...

Kanadský premiér Mark Carney na tiskové konferenci 22. srpna 2026 po krachu obchodních jednání s USA. | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump, mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová a...
Kanadský premiér Mark Carney je při svém příjezdu do Evropského parlamentu ve...
Kanadský premiér Mark Carney je při svém příjezdu do Evropského parlamentu ve...
Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney na setkání lídrů...
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Kanada požádala o členství ve Společných expedičních silách (JEF), vojenském uskupení vedeném Británií. Oznámil to ve středu úřad kanadského premiéra Marka Carneyho. Ten se při návštěvě Británie setkal s tamním premiérem Andym Burnhamem.

JEF je vojenským partnerstvím zaměřeným na rychlou reakci a expediční operace. Koalice sdružuje deset severoevropských států, které jsou členy NATO.

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Carney a Burnham ve středu hovořili o výzvách a příležitostech, které představuje umělá inteligence (AI), a možnostech spolupráce v oblasti obranného průmyslu. Carneyho úřad zmínil mimo jiné britsko-italsko-japonský Globální bojový letecký program (GCAP), jehož cílem je vývoj bojového letounu šesté generace. Kanada se k projektu připojila letos v červenci jako pozorovatel.

Kanada, která je také členem NATO, podle Reuters usiluje o bližší vojenskou spolupráci s evropskými zeměmi v době, kdy se snaží snížit svou závislost na Spojených státech. Členy JEF jsou Británie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Norsko a Švédsko.

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