Nezdá se, že by nabídka ušlechtilého bruselského strýčka vytáhnout týranou malou Kanadičku z revíru grizzlyho Trumpa blíž k pokroku Evropy Kanaďany nějak dojala. Naopak, komentáře hlavních tamních médií nastavují Evropské unii popraskané zrcadlo.
Až to vypadá jako v legendární Krylově písni o neznámém vojínovi.
Komentář listu The Globe and Mail má titulek Užší vztahy s Kanadou nezachrání Evropu od „pomalé agónie“ úpadku.
Další komentář těchto novin je uveden titulkem: Pokud se Kanada zúčastní téhle show Evropské unie, tak jedině z horní divácké galerie.
The Globe and Mail dodává, že členství dnes chtějí jen chudé země, jimž jde o štědré dotace a ochranu před neurvalým Ruskem.