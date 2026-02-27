Kanadský vzkaz Trumpovi. Armáda hlásí největší přísun rekrutů od studené války

Kanadská armáda zažívá nečekaný zájem lidí o vstup do jejích řad. Některé výcvikové školy hlásí největší počty nových rekrutů od konce studené války. Kanadští představitelé to přičítají současnému geopolitickému napětí. Kanada se s obavami dívá na počínání USA, jejichž prezident Donald Trump naznačuje anexi severního souseda.
Kanadský premiér Mark Carney navštívil vojáky na vojenské základně v Trentonu. (8. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Výcvik kanadské armády v Arktidě (27. února 2025)
Vojenská škola Saint-Jean-sur-Richelieu se po léta potýkala s nedostatkem lidí, kteří by se chtěli stát členy kanadských ozbrojených sil. V prosinci minulého roku ale mohla hrdě oznámit, že slavnostní přehlídky u příležitosti ukončení výcviku se nedávno zúčastnilo pět čet. 204 budoucích vojáků absolvovalo osm týdnů intenzivní přípravy pod vedením instruktorů.

„Letos jsme otevřeli 7 600 míst v základním výcviku, což je nejvíce, kolik jsme kdy měli,“ uvedl výcvikový velitel školy Marc Kieley. „Je to nejvyšší počet v poválečné historii kanadských sil po skončení studené války.“

Trump se dál vysmívá Kanadě a jejím hokejistům. Zlatý gól na ZOH si přivlastnil

Armáda eviduje vzestup zájmu celkově. „Počet přihlášek roste, protože Kanaďané chtějí sloužit,“ řekl ministr obrany David McGuinty. Uvedl, že za posledních osm měsíců vzrostl počet nových rekrutů do kanadských sil o 13 procent.

Ministr to přičítá globální nejistotě. „Velmi se angažují do projektu zvaného Kanada právě teď. Myslím si, že chtějí zajistit, že Kanada zůstane bezpečnou a suverénní zemí.“

Odklon od USA

Portál Politico dává rostoucí počet rekrutů do souvislosti s jednáním mocného a stále nevyzpytatelnějšího souseda. Americký prezident Donald Trump a někteří jeho příznivci naznačovali, že Kanada by se mohla stát „51. státem“ USA. Jeho administrativa postupuje vůči Kanadě velmi nepřátelsky, uvaluje vysoká cla či naznačuje, že znemožní výstavbu ekonomicky důležitého mostu Gordie Howe International Bridge spojujícího města Detroit a Windsor, potažmo stát Michigan a provincii Ontario.

Ottawa nedávno spustila novou strategii obranného průmyslu, jejímž cílem je vytvoření 125 tisíc pracovních míst. Kanadská vláda chce tímto způsobem podpořit domácí produkci a snížit závislost na vojenských zakázkách z USA.

Výcvik kanadské armády v Arktidě (27. února 2025)
Kanadský premiér Mark Carney navštívil vojáky na vojenské základně v Trentonu. (8. srpna 2025)
Propagační akce kanadské armády během letního festivalu v Edmontonu zaměřená na získání nových rekrutů (18. července 2025)
Kanadský premiér Mark Carney navštívil vojáky na vojenské základně v Trentonu. (8. srpna 2025)
Kanadští vojáci na vojenském cvičení Resolute Warrior v Lotyšsku. (9. listopadu 2025)
Kanada hodlá vystavět více ubytovacích prostor na základnách, včetně těch nacházejících na severní hranici. Na ochranu Arktidy plánuje pořídit 12 ponorek, bojové stíhačky a nové válečné lodě. Reaguje tak na obavy Trumpa, že Kanada dostatečně nechrání severní část západní hemisféry, na kterou si USA činí nárok, proti Rusku a Číně.

Kanada poprvé simulovala invazi z USA, bránit se chce jako afghánští mudžáhedíni

Washington též opakovaně kritizuje Ottawu, že nevykládá na obranu dostatek prostředků. Kanada by měla v nadcházejících měsících splnit dosavadní cíl NATO ve výši dvou procent HDP na obranu. Zároveň se zavázala, že do roku 2035 dosáhne hranice pěti procent, na kterou se Severoamerická aliance dohodla minulý rok na Trumpův popud.

Větší důraz na obranné záležitosti se projevuje ve zvýšení platů vojáků, díky čemuž se armádě lépe daří lákat nové vojáky. Kanadský premiér Mark Carney v srpnu oznámil navýšení platů o 20 procent a další finanční benefity.

Ženy na vzestupu

Zřejmě i díky těmto pobídkám se mění složení těch, co se hlásí do služby. „Existuje rozšířená mylná představa, že většina lidí, kteří vstupují do armády, je ve věku mezi 18 a 22 lety,“ říká kapitán David White, instruktor z Saint-Jean-sur-Richelieu. „Je pravda, že převažují spíše mladší ročníky, nicméně mnoho uchazečů, které vídáme, je ve věku kolem třiceti, na konci třicítky, a dokonce vstupují i ve čtyřiceti letech.“

Trumpův tým jednal se separatisty z kanadské Alberty, provincie bohaté na ropu

Do armády také ve větší míře vstupují ženy. Ozbrojené síly v letech 2024–2025 naverbovaly nejvyšší počet žen za poslední desetiletí, nyní tvoří přibližně 17 procent příslušníků armády. Armádní vedení by chtělo jejich podíl do roku 2026 zvýšit na 25 procent.

Snaží se jim tudíž i vyjít vstříc, například zavedením uniforem přímo pro ně, po třiceti letech od chvíle, kdy bylo ženám umožněno do armády vstupovat. Ženy si stěžovaly, že kvůli jednotným uniformám mají zranění a omezuje se jejich efektivnost.

„Myslím si, že kanadské síly pracovaly velmi tvrdě na tom, aby zlepšily svůj veřejný obraz a též svou rozmanitost,“ ocenila kroky armády nová vojínka, dvaadvacetiletá Erica Jerome-Valdeová. „Stala se vstřícnějším prostředím pro různé lidi.“

