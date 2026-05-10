Nastupující vojenská velmoc? Kanada investuje do obrany, hlásí příliv rekrutů

Kanadská armáda se dekády potýkala s problémy. Před dvěma lety tehdejší ministr obrany Bill Blair prohlásil, že země se řítí do „smrtící spirály“ kvůli kritickému nedostatku rekrutů. Země byla dlouhodobě závislá na Spojených státech v oblasti obrany.
Američtí prezidenti opakovaně tlačili na svého severního souseda, aby zvýšil výdaje na armádu. Kritici označovali Kanadu za vojenského „parazita“. Americký prezident Donald Trump si loni v červnu stěžoval novinářům na liknavý postoj Kanady. „Ptají se, proč by měli platit, když je Spojené státy chrání zdarma,“ prohlásil Trump.
Dnes Kanada dosahuje nejvyššího počtu nováčků za posledních třicet let, armádě se tak podařilo zvrátit negativní trend. Dramatické změny přichází po letech neplnění závazků vůči NATO. Současně s investicemi do obrany Kanada zaznamenala neobvyklý vzestup nacionalismu v reakci na výroky Donalda Trumpa. Lídr USA označil svého souseda za 51. stát, což obyvatelé vnímali jako ohrožení suverenity země, informuje BBC.
Podle odbornice na kanadskou vojenskou kulturu Charlotte Duval–Lantoine počet rekrutů začal stoupat už v roce 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. „Když lidé vidí, že svět přestal být bezpečným místem a jejich země může být v ohrožení, připojí se k armádě,“ uvedla pro BBC.
Na konci dubna armáda oznámila, že v uplynulém fiskálním roce přijala více než sedm tisíc nových členů, což je nejvyšší počet nových rekrutů za posledních třicet let.
Číslo představuje pouze zlomek celkového počtu lidí, kteří projevili zájem o vstup do armády. Podle BBC se počet potvrzených přihlášek do kanadských ozbrojených sil od února meziročně téměř zdvojnásobil z 21 700 na 40 116. Celkový počet všech zájemců za uplynulý rok dosáhl téměř 100 tisíc. Mezi lety 2019 a 2020 se přihlásilo přibližně 36 tisíc lidí.
Podle podplukovníka kanadských ozbrojených sil Travise Hainese armáda snížila byrokratické překážky. V minulosti nedokázala rychle posuzovat a přijímat uchazeče. Po částečné digitalizaci se celý proces urychlil. „Zájem tu byl vždycky, jen bylo těžké se systémem projít,“ uvedl Haines.
Od roku 2022 se mohou navíc k ozbrojeným silám hlásit i osoby s trvalým pobytem v Kanadě. 20 procent rekrutů tvořili v loňském roce cizinci.
Kromě geopolitických faktorů zájem o armádu ovlivňují i domácí problémy. Kanadská mládež trpí nezaměstnaností, v březnu nemělo práci skoro 14 procent mladých dospělých. Vstup do armády představuje příslib lepšího života, premiér Mark Carney totiž oznámil největší zvýšení platů vojenského personálu za celou generaci.
Předseda Liberální strany a zkušený ekonom stojí v čele země rok. Na začátku si vytyčil ambiciózní cíl: modernizovat armádu a zvětšit ozbrojené síly. V březnu slavil úspěch, Kanada poprvé po třiceti letech splnila závazek vůči NATO a odvedla dvě procenta svého HDP na obranu.
I přes nedávné úspěchy Kanada stále zaostává za svými spojenci. Podle zprávy obranné aliance zveřejněné v loňském roce patří Kanada i po dosažení dvouprocentního cíle stále mezi nejméně platící členy NATO.
Analytik Richard Shimooka upozornil, že kanadské kanadské ozbrojené síly dokážou nasadit pouze několik tisíc vojáků spolu s omezeným počtem stíhacích letounů. „Kanadské ozbrojené síly se v současné době nacházejí na velmi nízké úrovni. Skutečný vzestup se projeví za pět až deset let,“ prohlásil Shimooka.