Rusko a Čína zesilují špionáž v arktickém regionu Kanady, cílí na vládu i soukromý sektor, řekl šéf kanadské zpravodajské služby (CSIS) Dan Rogers v každoročním projevu o hrozbách, kterým země čelí. Kanadská vláda plánuje zvýšit investice v regionu bohatém na kritické minerály. Vedle nových ledoborců zvažuje nákup asi desítky hlídkových ponorek.
„Není překvapením, že CSIS pozoruje sběr kybernetických i nekybernetických informací, které cílí jak na vládu, tak na soukromý sektor v regionu,“ prohlásil ve čtvrtek Rogers.

Nepřátelské národy jsou podle něj v Arktidě stále troufalejší. Kanadská vláda minulý týden představila federální rozpočet, který vyčleňuje miliardu kanadských dolarů (14,8 miliardy Kč) na novou infrastrukturu v kanadské Arktidě, včetně výstavby nových letišť, přístavů a silnic.

Kanadská ministryně zahraničí Anita Anandová minulý týden řekla novinářům, že Severoatlantická aliance (NATO) „musí být organizací, která se nesoustředí pouze na východní křídlo, ale která také hledí na sever“.

ANALÝZA: Čína a Rusko zaskočily Západ. Příští válka se rozhodne v Arktidě

Agenti CSIS letos překazili pokusy Ruska ilegálně nakoupit kanadské zboží a technologie, které chtělo použít ve válce proti Ukrajině, sdělil rovněž Rogers ve svém projevu. CSIS podle něj informovala několik kanadských firem, že společnosti, které chtěly nakoupit jejich zboží a předstíraly, že jsou z Evropy, byly ve skutečnosti napojené na ruské agenty. Kanadské firmy jim poté zboží odmítly prodat.

Čínští špioni usilují o verbování Kanaďanů s vojenskými znalostmi, uvedl Rogers. Kromě hrozeb ze strany Pekingu a Moskvy kanadská zpravodajská služba podle jejího šéfa zmařila potenciálně smrtící hrozby Íránu namířené proti íránským disidentům pobývajícím v Kanadě.

