Kanada a Evropa jsou spolu silnější, přidružené členství vítáme, řekl Carney

Zároveň v narážce na Spojené státy a Čínu řekl, že nechce společně vytvořit třetí mocenský blok, který jim má konkurovat.
„Kanada a Evropa jsou obě silné. Ale Kanada a Evropa jsou silnější společně,“ prohlásil Carney.
Ocenil dosavadní dobré vztahy dosud stvrzené obchodní dohodou CETA nebo úmluvou o strategickém partnerství a navrhl řadu oblastí, v nichž by se partneři na obou stranách Atlantiku mohli dále propojovat. Hovořil například o obraně, obchodu či studentských výměnách.
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Kanada v současnosti vede obchodní válku se Spojenými státy a prezident Donald Trump v noci pohrozil uvalením dalších cel na EU za návrh přidruženého kanadského členství.
Carney zdůraznil, že Kanada a EU mohou společně lépe čelit tlakům zvenčí, nejde jim však o status velmoci, která se bude od stávajících lišit jen „lepšími způsoby“.
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„Neusilujeme o moc, abychom ovládali druhé. Naopak, chceme získat odolnost, aby nikdo, nikdo nezískal kontrolu nad naším volným trhem, ohrožoval naši suverenitu, hrozil naší územní celistvosti nebo podkopával naše svobody, demokracii nebo právní stát, řekl Carney ve zhruba půlhodinovém, spatra proneseném projevu, během kterého se opakovaně dočkal potlesku europoslanců.