Dvaadevadesátiletý Biya byl poosmé zvolen prezidentem Kamerunu, oznámil soud

Autor: ,
  13:28
Prezidentské volby v Kamerunu vyhrál poosmé za sebou Paul Biya, oznámil ústavní soud. Biya, jemuž je 92 let a který je nejstarším prezidentem na světě, získal 53,66 procenta hlasů. Znovu tak bude vykonávat sedmiletý mandát. Opozičního kandidáta Issu Tchiromu volilo 35,19 procenta hlasujících.

Volby se konaly v neděli 12. října a o dva dny později se za jejich vítěze prohlásil 78letý Tchiroma. Tehdy současného prezidenta vyzval, aby uznal porážku, Biyovo Demokratické hnutí kamerunského lidu (CPDM) naopak opozičního politika obvinilo z pokusu narušit volební proces.

Nejstarší prezident na světě, 92letý prezident Kamerunu Paul Biya (7. října 2025)
Prezidentské volby v Kamerunu, ve kterých o osmé vítězství usiluje nejstarší prezident na světě, 92letý Paul Biya (12. října 2025)
Kamerunská policie zasahuje proti demonstrantům, kteří v prezidentských volbách podporovali opozičního kandidáta Issu Tchiromu, jenž se prohlásil jejich vítězem. (26. října 2025)
Prezidentské volby v Kamerunu, ve kterých o osmé vítězství usiluje nejstarší prezident na světě, 92letý Paul Biya (12. října 2025)
17 fotografií

Tchiroma také tvrdil, že existují důkazy o manipulaci s hlasy, načež byla zapálena kancelář CPDM v západokamerunském městě Dschang. Opoziční politik rovněž vyzval k protestům, aby byly výsledky voleb respektovány. Stovky demonstrantů uplynulou neděli zabarikádovaly silnice a zapalovaly pneumatiky v obchodní metropoli Douala, načež proti nim zakročila policie a rozháněla je slzným plynem. Střety podle Tchiromy nepřežili nejméně čtyři lidé.

Biya Kamerunu vládne od roku 1982 a je zároveň druhou hlavou tohoto afrického státu, který má zhruba 29 milionů obyvatel a získal nezávislost v lednu 1960. Zdravotní stav současného prezidenta je pravidelně předmětem spekulací, protože Biya většinu času tráví v Evropě. Každodenní vládnutí přenechává důležitým stranickým funkcionářům a členům rodiny.

Podívejte, není mrtvý. V Kamerunu ukázali prezidenta, aby utnuli pochyby

Kamerun čelí několika bezpečnostním krizím. Na západě pokračují boje mezi vládními silami a převážně anglicky mluvícími separatisty, kteří tvrdí, že je francouzsky mluvící většina znevýhodňuje. Na severu se do země rozšiřuje povstání islamistů z Boko Haram z Nigérie a ozbrojené skupiny pravidelně útočí na příhraniční města. Středoafrický stát se také potýká s korupcí, která brzdí jeho rozvoj.

V afrických zemích není dlouholeté prezidentské vládnutí nějak výjimečné. Třiaosmdesátiletý Teodoro Obiang Nguema Mbasogo vládne od října 1982 Rovníkové Guineji, 92letý Biya o měsíc méně Kamerunu, 81letý Yoweri Museveni je u moci od ledna 1986 v Ugandě a 79letý Isalas Afwerki od května 1993 v Eritreji.

Vstoupit do diskuse
Témata: Kamerun, Paul Biya

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

Muž neměl v bratislavské restauraci na zaplacení, tak v ní nahlásil bombu

Slovenská policie obvinila osmačtyřicetiletého muže, že na tísňovou linku nahlásil uložení bomby v jedné z bratislavských restaurací, protože neměl na zaplacení útraty.

27. října 2025  13:41

Trump byl na magnetické rezonanci. Výsledek byl perfektní, chlubí se

Americký prezident Donald Trump oznámil, že podstoupil vyšetření pomocí magnetické rezonance (MRI) a že výsledek byl perfektní. Důvod vyšetření však nesdělil. MRI je lékařská zobrazovací metoda,...

27. října 2025  13:36

Dvaadevadesátiletý Biya byl poosmé zvolen prezidentem Kamerunu, oznámil soud

Prezidentské volby v Kamerunu vyhrál poosmé za sebou Paul Biya, oznámil ústavní soud. Biya, jemuž je 92 let a který je nejstarším prezidentem na světě, získal 53,66 procenta hlasů. Znovu tak bude...

27. října 2025  13:28

Ministerstvo pro místní rozvoj přežije. ANO už ho slučovat nechce

Před volbami hnutí ANO rozvíjelo plány, že zruší ministerstvo pro místní rozvoj, respektive že bude pohlceno ministerstvem průmyslu a obchodu a že by mělo vzniknout nové ministerstvo hospodářství....

27. října 2025  13:20

To se nepovedlo. Zrcadlo nádražních toalet odráží na chodbu muže u pisoárů

Pisoáry na zmodernizovaném Hlavním nádraží v Plzni jsou zbrusu nové, designově pěkné a čisté. Mají však jednu chybičku. Dámy, které se vracejí z toalet, mohou snadno zahlédnout pány při ´akci´....

27. října 2025  13:19

Chtěl jsem poznat, co se tam děje. Čech vysvětloval, proč odešel válčit za Rusko

Členové proruské domobranecké skupiny Českoslovenští vojáci v záloze za mír (ČVZM) v pondělí u soudu odmítli obžalobu z podpory a financování terorismu. Spoluobžalovaný Miloš Ouřecký přiznal, že jako...

27. října 2025  13:16

Lokomotiva na jihu Čech projela návěstidlo, cestující uvázli v zastaveném rychlíku

Provoz na železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic stál od pondělních 10 do 12 hodin. Příčinou byla nedovolená jízda vlaku v Dobřejovicích na Budějovicku, řekl mluvčí Správy železnic pro...

27. října 2025  11:27,  aktualizováno  12:46

Prezident Pavel pověřil šéfa ANO Babiše jednáním o sestavení vlády

Prezident Petr Pavel v pondělí pověřil předsedu ANO Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády. Tento krok učinil na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny a průběhu dosavadních jednání a...

27. října 2025  12:16,  aktualizováno  12:44

Mrtví v autě na Karvinsku byli bývalí partneři. Muž ženu zastřelil, pak i sebe

Jako vraždu s následnou sebevraždou pachatele zatím vyšetřují policisté tragédii v Orlové na Karvinsku, kde v neděli večer byly nalezeny v automobilu dvě mrtvoly. Podle prvotních zjištění nejspíše...

27. října 2025  12:41

Na řešení situace v Zoo Praha náměstkyně najala firmu, která nemohla podnikat

Pražští politici a milovníci zvířat netrpělivě vyhlížejí, kdo stane v čele Zoo Praha. Gesční náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti) mezitím vybrala firmu, která měla řešit toxické pracovní...

27. října 2025  12:24

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Je to nevhodné, obul se Trump do Putina kvůli testu nové rakety. Kreml reagoval

Za nevhodné v pondělí označil americký prezident Donald Trump nedělní oznámení ruského prezidenta Vladimira Putina o úspěšném testu mezikontinentální střely s jaderným pohonem. Putin by měl místo...

27. října 2025  9:19,  aktualizováno  12:16

Seniorka v kavárně domlouvala předání peněz, podvod odvrátila žena od vedlejšího stolu

Penzistka v Náchodě málem přišla o téměř 400 tisíc korun. Podvodník ji zmanipuloval sérií telefonátů, že má napadený účet, žena proto vybrala hotovost a chtěla ji předat údajnému bezpečnostnímu...

27. října 2025  12:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.