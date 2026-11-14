Událost zachytila i jiná kamera u vchodu do domu. Zahynulo osm lidí včetně dvou dětí, dalších 18 utrpělo zranění. Svědkyně popsala, že krátce před pádem slyšela hlasité praskání. Úřady prověřují práce na sousedním staveništi.
Na záběrech z kamery u zvonku je vidět, jak se zeď během několika sekund rozpadne a výhled zakryje oblak prachu. Pád strhl i část stěny sousedního domu. Ten zůstal stát, z ulice však bylo vidět přímo do jeho pokojů.
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V New Yorku se zřítil dům, na místě jsou mrtví. Záchranáři nasadili drony
Dům na Flatbush Avenue se zřítil ve středu krátce po čtvrté hodině odpoledne místního času. V přízemí byl obchod se zdravotnickými uniformami, nad ním čtyři byty. Pod troskami zůstali obyvatelé domu i lidé, kteří pracovali na sousedním staveništi.
Nejdřív praskání, pak křik
Sedmašedesátiletá Dervie Mappová zaslechla z bytu hlasité praskání. Když přiběhla k oknu v kuchyni, viděla, jak se dům hroutí. „Lidé vybíhali z jámy a křičeli. Nemohla jsem tomu uvěřit, úplně jsem strnula,“ řekla agentuře AP.
Hasiči prohledávali trosky přes noc a záchrannou akci ukončili ve čtvrtek odpoledne. Šest lidí zemřelo na místě, další dva v nemocnici. Mezi oběťmi jsou devítiletá dívka a desetiletý chlapec a také dva stavební dělníci. Při zásahu se zranili čtyři hasiči.
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Vyšetřovatelé zjišťují, jak probíhaly výkopové práce vedle domu a zda se během stavby sledoval stav jeho konstrukce. Příčinu zřícení zatím neurčili. Město podle starosty Zohrana Mamdaniho nařídilo kontroly na více než 160 dalších staveništích spojených s firmami a dalšími subjekty, které se na projektu podílely. Okolnosti neštěstí posoudí také nezávislí odborníci.