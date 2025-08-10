Vždyť ho našli v Africe. Milionová aukce zažehla spor o obří meteorit z Marsu

Autor:
  19:09
Největší kámen z Marsu nalezený na Zemi neznámý kupec minulý měsíc v New Yorku vydražil za 5,3 milionu dolarů (112 milionů korun). Toto mimozemské těleso před dvěma lety kdosi našel v Nigeru. A západoafrická země nyní vyjádřila pochybnosti o tom, zda obchod se vzácnou horninou proběhl legálně.
Největší kus Marsu na Zemi, zvaný NWA 16788, vystavený v aukční síni Sotheby’s...

Největší kus Marsu na Zemi, zvaný NWA 16788, vystavený v aukční síni Sotheby’s v New Yorku. (8. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Největší kus Marsu na Zemi, zvaný NWA 16788, vystavený v aukční síni Sotheby’s...
Největší kus Marsu na Zemi, zvaný NWA 16788, vystavený v aukční síni Sotheby’s...
Největší kus Marsu na Zemi, zvaný NWA 16788, vystavený v aukční síni Sotheby’s...
Největší kus Marsu na Zemi, zvaný NWA 16788, vystavený v aukční síni Sotheby’s...
5 fotografií

Paleontolog Paul Sereno, který má s Nigerem úzké vazby, se domnívá, že by se meteorit měl vrátit do země nálezu, píše BBC. „To je drzost! To je drzost!“ rozčílil ho prodej anonymnímu kupci. Svou identitu tají i prodejce.

Vydražený kus Rudé planety je miliony let starý. K jeho prodeji došlo v New Yorku, v aukční síni Sotheby’s. Finální částka činila zhruba 112 milionů korun, není však jasné, zda se část výdělku dostala zpět do Nigeru.

Podle loňského italského akademického článku byl meteorit nalezen v listopadu 2023, a to v saharské poušti v oblasti Agadez. Následně ho podle něj místní komunita prodala mezinárodnímu obchodníkovi. Časopis Florentské univerzity popsal tohoto člověka jako „významného italského galeristu“.

Aukční rekord. Největší kus Marsu na Zemi se vydražil za 5,3 milionu dolarů

Následně kámen prozkoumal tým vědců zmíněné univerzity. Meteorit měl být v Itálii i krátce vystaven veřejnosti. Minulý měsíc si ho pak zájemci mohli prohlédnout v New Yorku. Dva kusy zůstaly v Itálii pro další výzkum.

Výstava meteoritu vzbudila u lidí úžas. Hornina o váze 24,7 kg ve světle odráží stříbrnou a červenou barvu a na její vzácnosti přidává to, že pouze méně než 400 z 77 000 objevených meteoritů pochází z naší sousední planety. Veřejnost se však později začala zajímat o to, jak se kámen stal předmětem aukce.

Nejasno ve věci má i samotná vláda Nigeru, informoval web BBC. Ve svém vyjádření podle něj „vyjádřila pochybnosti o legálnosti vývozu a sdělila obavy z možného nelegálního mezinárodního obchodování“.

Šutr za 80 milionů. V New Yorku půjde do dražby největší kus Marsu na Zemi

To však proslulá aukční síň popírá. Tvrdí, že správné postupy dodržela. „Stejně jako u všeho, co prodáváme, byla veškerá příslušná dokumentace v každé fázi jeho cesty v pořádku, v souladu s osvědčenými postupy a požadavky zúčastněných zemí,“ uvedla. V souvislosti se spekulacemi však prověřuje informace, které má k dispozici.

Profesor Sereno, který před deseti lety založil organizaci NigerHeritage, zaměřující se na zachování a propagaci archeologického a paleontologického dědictví země, je přesvědčen, že bylo porušeno nigerské právo. Samotný Niger zahájil vyšetřování okolností nálezu a prodeje tohoto meteoritu, jež dostal název NWA 16788.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Klaus: Válku s Putinem prodlužují ti, kteří chtějí vydělávat na zbrojení

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Senior na Klatovsku v prudké zatáčce přeletěl svodidla, v autě na místě zemřel

V prudké zatáčce u Javorné na Klatovsku v neděli odpoledne nezastavila ani svodidla 76letého řidiče v osobním autě. Vozidlo se dostalo až za ně a tam narazilo do stromu. Muž na místě zemřel. V autě...

10. srpna 2025  20:15

Zvláštní kauza. Policie šetří sebevraždu známého advokáta už dva měsíce

Premium

Byla to jednoduchá zpráva. Renomovaný padesátiletý advokát a bývalý českobudějovický soudce Daniel Prouza spáchal sebevraždu. Zastřeleného v autě jej nalezla policie v polovině června. Jenže právě...

10. srpna 2025

Žena odešla s tříletou dcerou z domova v Tachově. Policie žádá o pomoc veřejnost

Tachovští kriminalisté vyhlásili celostátní pátrání po jednatřicetileté ženě s tříletou dcerou. Matka s dítětem odešla z domova v Tachově a naposledy byla spatřena 6. srpna v autobuse v tachovském...

10. srpna 2025  19:49

Hamás se odmítl vzdát, nemáme jinou možnost než dál válčit, řekl Netanjahu

Izrael nemá jinou možnost, než pokračovat ve válce, protože Hamás nechce složit zbraně, uvedl v neděli izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Vyjádřil se tak k plánu obsadit město Gaza. Za současný...

10. srpna 2025  16:34,  aktualizováno  19:21

Vždyť ho našli v Africe. Milionová aukce zažehla spor o obří meteorit z Marsu

Největší kámen z Marsu nalezený na Zemi neznámý kupec minulý měsíc v New Yorku vydražil za 5,3 milionu dolarů (112 milionů korun). Toto mimozemské těleso před dvěma lety kdosi našel v Nigeru. A...

10. srpna 2025  19:09

Ukrajinu použil Západ proti Rusku, řekl Fico a ještě si přisadil. Kyjev zuří

Slovenský premiér Robert Fico vyvolal slovní přestřelku s ukrajinským ministerstvem zahraničí po svých sobotních vyjádřeních. Uvedl, že Ukrajina je částečně zodpovědná a bude muset zaplatit za to, že...

10. srpna 2025  18:55

„My sme pobožní pútníci!“ Bojkovice po 200 letech vzkřísily dávné chytání Kuruců

Přípravy trvaly několik let, ty intenzivní pak téměř rok. Bojkovice na Uherskohradišťsku obnovily chytání Kuruců - zvyk, o kterém ani pamětníci od svých předků neslyšeli, o kterém mají jen kusé...

10. srpna 2025  18:41

Migranti čekají na konec Trumpovy éry, raději zůstávají v Mexiku

Politika amerického prezidenta Donalda Trumpa se zdá nést ovoce. Řada migrantů zůstává v Mexiku nebo se vrací domů místo toho, aby směřovali do Spojených států, které hlásí značný úbytek nově...

10. srpna 2025  18:20

Mír bez Ukrajiny nepůjde, zdůrazňuje Evropa. Zelenskyj by mohl na Aljašku

Cestu k míru na Ukrajině nelze určit bez Ukrajiny, uvedli ve společném prohlášení lídři Británie, Finska, Francie, Itálie, Německa a Polska a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Bílý...

10. srpna 2025  7:14,  aktualizováno  17:56

Domy po Ukrajincích, slevy pro Rusy. Tak vypadá obnova Mariupolu podle Moskvy

Rusko na okupovaných územích Ukrajiny hromadně konfiskuje byty původních obyvatel a dává je ruským občanům. Stavební firmy napojené na Kreml tak vydělávají na rekonstrukci domů zničených ruskou...

10. srpna 2025  17:05

Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu

Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...

Němka si myslela, že železnou oponu překoná na Šumavě snáz. Krutě se spletla

Jako východní Němka se pokusila překonat železnou oponu v Československu. Neúspěšně. Věznice v NDR pak pro ni byly peklem. Angelika Cholewa skončila po nevydařeném útěku za mřížemi, kde čelila...

10. srpna 2025  17:03

Americký luxus zvedá politiky v Evropě ze židle. Tématem jsou klimatizace

To, co bylo ještě donedávna považováno za americký luxus, se v Evropě s trochou nadsázky stále častěji stává symbolem přežití. Řeč je o klimatizacích, bez kterých si mnoho domácností v Evropě už...

10. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.