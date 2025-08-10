Vždyť ho našli v Africe. Milionová aukce zažehla spor o obří meteorit z Marsu

Paleontolog Paul Sereno, který má s Nigerem úzké vazby, se domnívá, že by se meteorit měl vrátit do země nálezu, píše BBC. „To je drzost! To je drzost!“ rozčílil ho prodej anonymnímu kupci. Svou identitu tají i prodejce.
Vydražený kus Rudé planety je miliony let starý. K jeho prodeji došlo v New Yorku, v aukční síni Sotheby’s. Finální částka činila zhruba 112 milionů korun, není však jasné, zda se část výdělku dostala zpět do Nigeru.
Podle loňského italského akademického článku byl meteorit nalezen v listopadu 2023, a to v saharské poušti v oblasti Agadez. Následně ho podle něj místní komunita prodala mezinárodnímu obchodníkovi. Časopis Florentské univerzity popsal tohoto člověka jako „významného italského galeristu“.
Následně kámen prozkoumal tým vědců zmíněné univerzity. Meteorit měl být v Itálii i krátce vystaven veřejnosti. Minulý měsíc si ho pak zájemci mohli prohlédnout v New Yorku. Dva kusy zůstaly v Itálii pro další výzkum.
Výstava meteoritu vzbudila u lidí úžas. Hornina o váze 24,7 kg ve světle odráží stříbrnou a červenou barvu a na její vzácnosti přidává to, že pouze méně než 400 z 77 000 objevených meteoritů pochází z naší sousední planety. Veřejnost se však později začala zajímat o to, jak se kámen stal předmětem aukce.
Nejasno ve věci má i samotná vláda Nigeru, informoval web BBC. Ve svém vyjádření podle něj „vyjádřila pochybnosti o legálnosti vývozu a sdělila obavy z možného nelegálního mezinárodního obchodování“.
To však proslulá aukční síň popírá. Tvrdí, že správné postupy dodržela. „Stejně jako u všeho, co prodáváme, byla veškerá příslušná dokumentace v každé fázi jeho cesty v pořádku, v souladu s osvědčenými postupy a požadavky zúčastněných zemí,“ uvedla. V souvislosti se spekulacemi však prověřuje informace, které má k dispozici.
Profesor Sereno, který před deseti lety založil organizaci NigerHeritage, zaměřující se na zachování a propagaci archeologického a paleontologického dědictví země, je přesvědčen, že bylo porušeno nigerské právo. Samotný Niger zahájil vyšetřování okolností nálezu a prodeje tohoto meteoritu, jež dostal název NWA 16788.