Zemětřesení v oblasti u správního střediska Petropavlovsk-Kamčatskij udeřilo před 21:00 SELČ, jeho epicentrum se nacházelo 128 kilometrů východně od tohoto města a ohnisko deset kilometrů pod povrchem.
Američtí odborníci uvedli, že by vlny vyvolané otřesy mohly u pobřeží Kamčatky dosáhnout jednoho až tří metrů.
Zatím nejsou zprávy o škodách či zraněných.
|
Kamčatku znovu zasáhlo zemětřesení. Úřady varovaly před tsunami
Kamčatka, kde většina ze zhruba 165 tisíc obyvatel žije právě ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij, je jednou ze seizmicky nejaktivnějších zón na světě.
Na konci července oblast u poloostrova zasáhlo jedno z deseti nejsilnějších zemětřesení v historii měření. Otřesy o síle 8,8 stupně vyvolaly tsunami, jejíž výška na ruském Dálném východě dosáhla až pěti metrů. Velké škody ale nezpůsobila.