Kamčatská sopka vyvrhla popel devět kilometrů vysoko, může ohrozit dopravu

Na ruském poloostrově Kamčatka začala o víkendu erupce sopky Šiveluč. Vulkán vyvrhl popel až do výše devíti kilometrů. Oznámili to odborníci z vulkanologického a seismologického institutu při ruské Akademii věd. Činnost sopky by mohla mít dopad na leteckou dopravu.