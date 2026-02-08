Kambodža chce po Francii historické spisy, aby vyřešila hraniční spor s Thajskem

Hun Manet v dopise francouzskému prezidentovi Emmanuelovi Macronovi požádal o přístup k veškerým historickým a technickým dokumentům, jež má Francie k dispozici a které se týkají hranic. Premiér také uvítal odborné znalosti, poradenskou podporu a konstruktivní zapojení evropské země do snah o vyřešení dlouholetého sporu, píše se v prohlášení.
|
Týden po uzavření příměří Kambodža obvinila Thajsko z anexe pohraniční oblasti
Thajsko a Kambodža se už více než 100 let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél 817 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla tehdy Kambodža kolonií. Řídila se přirozeným rozvodím řek oddělujícím obě asijská království.
Země se mimo jiné přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu. Území s chrámem přiřkl Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) v roce 1962 Kambodži, v následujících desetiletích se však spor o chrám stále oživoval.
Přeshraniční ostřelování mezi armádami obou zemí si loni 28. května vyžádaly život kambodžského vojáka. Pětidenní ozbrojený střet, při němž zahynulo nejméně 43 lidí, pak 28. července ukončilo příměří podepsané v Malajsii díky ekonomickému tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa.
|
Thajsko a Kambodža podepsaly novou dohodu o příměří, čekají se další jednání
Království 26. října za Trumpovy přítomnosti uzavřela rozšířené příměří, které Thajsko 10. listopadu pozastavilo kvůli mině u hranice, jež zranila dva její vojáky. Poslední boje se rozhořely 7. prosince a vyžádaly si 101 lidských životů, než bylo 27. prosince uzavřeno nové příměří.
Hraniční konflikt se promítl i do politiky Thajska, jehož premiérka Petongtán Šinavatrová se v červnovém telefonátu příznivě vyjadřovala směrem ke kambodžskému expremiérovi Hun Senovi a postavila se proti jednomu z velitelů thajské armády. Ústavní soud ji 29. srpna odvolal z funkce, které se 5. září ujal zástupce opozice Anutin Čánvirakun. Zemi 8. února čekají předčasné volby.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz