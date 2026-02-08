Kambodža chce po Francii historické spisy, aby vyřešila hraniční spor s Thajskem

Autor: ,
  20:40
Kambodžský premiér Hun Manet požádal Francii o poskytnutí historických dokumentů, které by pomohly vyřešit dlouhodobý hraniční spor s Thajskem. Nejasně vymezené části hranice stanovené roku 1907 jen loni zapříčinily dva ozbrojené konflikty.
Mapa z roku 1930 zobrazující Francií vymezené hranice mezi Kambodžou a Thajskem.

Mapa z roku 1930 zobrazující Francií vymezené hranice mezi Kambodžou a Thajskem. | foto: Profimedia.cz

Kambodžský chrám Preah Vihear po údajném útoku thajskou střelou. (17. září 2025)
Kambodžský a thajský ministr obrany podepsali dohodu o příměří. (27. prosince...
Americký prezident Donald Trump (vpravo) vedle kambodžského premiéra Hun Maneta...
Thajská královská armáda uspořádala terénní návštěvu, na kterou pozvala...
32 fotografií

Hun Manet v dopise francouzskému prezidentovi Emmanuelovi Macronovi požádal o přístup k veškerým historickým a technickým dokumentům, jež má Francie k dispozici a které se týkají hranic. Premiér také uvítal odborné znalosti, poradenskou podporu a konstruktivní zapojení evropské země do snah o vyřešení dlouholetého sporu, píše se v prohlášení.

Týden po uzavření příměří Kambodža obvinila Thajsko z anexe pohraniční oblasti

Thajsko a Kambodža se už více než 100 let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél 817 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla tehdy Kambodža kolonií. Řídila se přirozeným rozvodím řek oddělujícím obě asijská království.

Země se mimo jiné přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu. Území s chrámem přiřkl Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) v roce 1962 Kambodži, v následujících desetiletích se však spor o chrám stále oživoval.

Přeshraniční ostřelování mezi armádami obou zemí si loni 28. května vyžádaly život kambodžského vojáka. Pětidenní ozbrojený střet, při němž zahynulo nejméně 43 lidí, pak 28. července ukončilo příměří podepsané v Malajsii díky ekonomickému tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Thajsko a Kambodža podepsaly novou dohodu o příměří, čekají se další jednání

Království 26. října za Trumpovy přítomnosti uzavřela rozšířené příměří, které Thajsko 10. listopadu pozastavilo kvůli mině u hranice, jež zranila dva její vojáky. Poslední boje se rozhořely 7. prosince a vyžádaly si 101 lidských životů, než bylo 27. prosince uzavřeno nové příměří.

Hraniční konflikt se promítl i do politiky Thajska, jehož premiérka Petongtán Šinavatrová se v červnovém telefonátu příznivě vyjadřovala směrem ke kambodžskému expremiérovi Hun Senovi a postavila se proti jednomu z velitelů thajské armády. Ústavní soud ji 29. srpna odvolal z funkce, které se 5. září ujal zástupce opozice Anutin Čánvirakun. Zemi 8. února čekají předčasné volby.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Portugalci v bouři volili prezidenta. Středolevý Seguro porazil šéfa krajní pravice

Portugalci zvolili svého příštího prezidenta. Středolevý Seguro porazil šéfa...

Středolevicový politik António José Seguro se stal jasným vítězem nedělního druhého kola prezidentských voleb v Portugalsku. Po skončení hlasování by podle průzkumů mezi voliči ve volebních...

8. února 2026  7:22,  aktualizováno  21:45

Kambodža chce po Francii historické spisy, aby vyřešila hraniční spor s Thajskem

Mapa z roku 1930 zobrazující Francií vymezené hranice mezi Kambodžou a Thajskem.

Kambodžský premiér Hun Manet požádal Francii o poskytnutí historických dokumentů, které by pomohly vyřešit dlouhodobý hraniční spor s Thajskem. Nejasně vymezené části hranice stanovené roku 1907 jen...

8. února 2026  20:40

Mladí čelí tlaku. Dospělost není stabilní stav, říká psycholožka z Instagramu

Psycholožka a influencerka Jana Krejzová. (15. ledna 2026)

Z původního nadšení a studia psychologie se stal hlas, který dnes na sítích oslovuje tisíce mladých lidí. Psycholožka Jana Krejzová na sociálních sítích otevírá různorodá témata týkající se duševního...

8. února 2026  20:13

Rusko vyvíjí válečné holuby a havrany. S čipem v mozku z nich budou drony

Premium
ilustrační snímek

V Rusku kromě orešniků vymýšlejí také bojové řiditelné holuby. Válka prostě urychluje pokrok. Říká se jim také holubí drony nebo holubí kyborgové. Pokud chcete vypadat jako odborníci, říkejte jim ale...

8. února 2026

Půjčte mi magistra Kellyho. Lobkowiczové vystavují dopis psaný Rudolfem II.

Premium
List týkající se magistra Kellyho vystaven na Pražském hradě. Napsal ho německy...

Bílý list papíru jako vytržený ze školního sešitu je popsaný nedbalým rukopisem a modrý inkoust je staletími vybělený skoro do nečitelnosti. Starý dopis skrývá jedinečný příběh z rudolfinské Prahy....

8. února 2026

Jídlo či infekce ji mohou zabít. Matka vážně nemocné dcery vyhrála nad úřady

Zuzana Blažková se svou nemocnou dcerou v apartmánu Mazlinkov, který rodině z...

Když se Zuzaně Blažkové narodila před pěti lety dcera, netušila, že ji čeká martyrium spojené se vzácnou nemocí dítěte a také boj s úřady. Tři a půl roku marně žádala příspěvek na péči pro dceru....

8. února 2026  19:19

Starbucks vsadil na umělou inteligenci. Firma věří v návrat zákazníků

Baristé ve Starbucks

Starbucks urychluje obsluhu pomocí umělé inteligence. V drive-thru testuje systém, který umí přijímat objednávky, baristům pomáhá virtuální asistent a zásoby hlídají skenery. Šéf největšího řetězce...

8. února 2026

Triumf japonské premiérky. Její strana bude mít po volbách klíčovou většinu

Sanae Takaičiová, japonská premiérka a předsedkyně vládní Liberálně...

Japonská Liberálnědemokratická strana (LDP) premiérky Sanae Takaičiové po předčasných volbách do dolní komory parlamentu získala dvoutřetinovou většinu 313 z 465 křesel. Vyplývá to ze zpřesněného...

8. února 2026  9:13,  aktualizováno  18:55

Z mučírny kulturním centrem. Venezuela přetvoří neslavnou věznici El Helicoide

Věznice El Helicoide ve venezuelském Caracasu (31. ledna 2026)

Nechvalně proslulá věznice El Helicoide, v níž autoritářský režim Nicoláse Madura mučil politické vězně, bude nově sloužit jako kulturní centrum. Plány na přeměnu zařízení oznámila pod tlakem...

8. února 2026  18:33

Na rivalitu mezi státy se tu nehraje. Antarktida má první „ledovou knihovnu“

„Ledová knihovna“ se nachází poblíž vědecké výzkumné stanice na Antarktidě....

Množství ledovců na celém světě rychle klesá, vědci tak v Antarktidě vybudovali první „ledovou knihovnu“ na světě. Díky celoročně nízkým teplotám budou v jejích prostorech uschovávány vzorky dnešních...

8. února 2026  17:51

Šéf kabinetu britského premiéra Starmera kvůli kauze Epstein položil funkci

Šéf kabinetu britského premiéra Keira Starmera, Morgan McSweeney. (5....

Kvůli dopadům kauzy kolem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina rezignoval v neděli šéf kabinetu britského premiéra Keira Starmera. Morgan McSweeney svůj konec ve funkci zdůvodnil tím, že na post...

8. února 2026  17:08

Turecký textilní průmysl drtí Čína a Bangladéš. Erdogan slibuje nápravu

Zaměstnankyně textilní továrny v tureckém Drinopolu (10. ledna 2026)

Textilní průmysl patří k dlouholetým pilířům turecké ekonomiky. Poslední měsíce ale ukazují, že tento sektor se ocitl v hluboké krizi. Mnoho továren zavírá a o práci přišly již statisíce lidí. Na...

8. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.