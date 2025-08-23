Není úniku. Gangy unášejí ajťáky do Kambodži, jsou z nich otroci pro deepfake

Premium

Fotogalerie 5

Kontrast pod „rozvojovým“ povrchem Kambodže bují hi-tech kriminalita. | foto: Shutterstock

Pavel Zvolánek
  20:00
Od našeho spolupracovníka v Asii - Původně měli nastoupit na některou z IT pozic nebo převzít zákaznický servis. Namísto toho tisíce lidí skončily v rozsáhlých komplexech v pohraničních oblastech Kambodže, která se v postcovidové době stala jedním z globálních center podvodných operací řízených nadnárodními zločineckými syndikáty. Sen o solidním výdělku vystřídalo poznání, že v ruce drží jednosměrnou jízdenku.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Hranice u kambodžského Poipetu je asi nejkontrastnější, kterou jsem během třiceti let cestování po Asii překračoval.

Za sebou jsem nechával „thajskou Ameriku“ a na druhé straně mě vítaly postavy tlačící plně naložené vozíky projíždějící před vznosně vyhlížejícími kasiny, kam přijížděli hosté z Bangkoku, kteří tady mohli povolit uzdu své – u nich doma nelegální – hráčské vášni. Tu jim však Kambodža přitáhla, když v roce 2019 pod tlakem Pekingu, který se snažil omezit přístup svých občanů k internetovým sázkám, zakázala online hazard.

Pro zejména čínské gangy se náhle opuštěné hotely a kasina staly darem z nebe.

Musel pro syndikát vydělat asi 30 tisíc dolarů měsíčně. Za zpoždění nebo dlouhý odpočinek následovalo bití elektrickými obušky.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Minimální mzda příští rok vzroste o 1 600 Kč, řekl Jurečka. Dosáhne 43,4 % průměru

Minimální mzda se příští rok zvýší o 1 600 korun na 22 400 korun hrubého. České televizi (ČT) to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Částka vychází z nařízení, které vláda schválila loni na...

23. srpna 2025  19:58,  aktualizováno  20:35

Na Nymbursku se srazily čtyři vozy a dodávka, jeden řidič zemřel, šest zraněných

Mezi obcemi Semice a Starý Vestec na Nymbursku se v sobotu podvečer srazily čtyři osobní vozy a dodávka. Jeden řidič zemřel, dvě mladistvé osoby jsou vážně zraněné a čtyři lidé jsou zraněni lehce,...

23. srpna 2025  19:18,  aktualizováno  20:31

Není úniku. Gangy unášejí ajťáky do Kambodži, jsou z nich otroci pro deepfake

Premium

Od našeho spolupracovníka v Asii Původně měli nastoupit na některou z IT pozic nebo převzít zákaznický servis. Namísto toho tisíce lidí skončily v rozsáhlých komplexech v pohraničních oblastech Kambodže, která se v postcovidové době...

23. srpna 2025

Režim neodpustil. Saúdové po 15 letech popravili protestanta z arabského jara

Džalál al-Labád a jeho bratři se v roce 2011 účastnili protestů, které byly součástí arabského jara. Teď, o 15 let později, byl popraven. Už dříve stejným způsobem zemřel jeho bratr, další na...

23. srpna 2025  19:21

Policie zasahovala na „Vlasteneckém setkání“, které se věnovalo změně režimu

Policie dnes několikrát zasáhla na takzvaném Vlasteneckém setkání na zámku Příčovy u Sedlčan na Příbramsku. Na místě bylo přibližně tisíc příznivců akce a asi 20 odpůrců. „Několikrát jsme museli...

23. srpna 2025  13:53,  aktualizováno  19:10

Ukrajina přišla po ruském útoku o stíhačku MiG-29, ale až po návratu z akce

Ukrajina přišla o jednu ze stíhaček MiG-29. Pilot zahynul při nehodě během přistávacího manévru po bojovém letu, uvedla agentura DPA s odvoláním na ukrajinskou armádu. Rusko v noci na sobotu...

23. srpna 2025  13:08,  aktualizováno  18:49

„Rasistická“ ulice u české ambasády v Berlíně se přejmenovala. Letitý spor končí

Po letech sporů byla v sobotu večer přejmenována Mouřenínova ulice, tedy Mohrenstrasse v centru Berlína. Při odpoledním slavnostním aktu byly symbolicky odhaleny cedule s novým názvem ulice, která...

23. srpna 2025  9:11,  aktualizováno  18:19

Cesta za řízkem s knedlíkem. Z Broumova do Litomyšle vede krásná Jiráskova stezka

Na začátek kvízová otázka. Mohl se Alois Jirásek projít po Jiráskově cestě, jedné z našich nejznámějších dálkových tras? Já jsem se po ní prošel. I když se rovnou přiznávám, že jsem ji neprošel úplně...

23. srpna 2025  18:19

Chtěl jsem, aby vypadal důstojně, říká návrhář o Zelenského obleku u Trumpa

Většinou nosí černou mikinu, khaki tričko či jiný vojenský oděv. Na pondělní schůzku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se však Volodymyr Zelenskyj oblékl jinak. Přišel v černém kabátě...

23. srpna 2025  17:18

Motorkářka skončila po střetu s autem v hromadě hnoje, je těžce zraněná

V Podhořanech u Ronova na Chrudimsku se v sobotu dopoledne těžce zranila motocyklistka. Po střetu s osobním automobilem vyjela ze silnice a narazila do hromady hnoje. Ženu přepravil do nemocnice...

23. srpna 2025  17:09

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Policista je v podezření, že pod vlivem alkoholu a drog obrátil auto na střechu

V Dobřanech na Plzeňsku v sobotu havaroval policista. Na tamním sídlišti narazil s autem do veřejného osvětlení a přetočil se přes střechu. Nehodou se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů...

23. srpna 2025  16:59

Česko se připojilo k zemím, jež kritizují nové židovské osady na Západním břehu

Ke společnému prohlášení víc než dvou desítek zemí, které považují plán výstavby židovských osad východně od Jeruzaléma na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu za porušení mezinárodního práva,...

23. srpna 2025  11:24,  aktualizováno  16:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.