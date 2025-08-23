Hranice u kambodžského Poipetu je asi nejkontrastnější, kterou jsem během třiceti let cestování po Asii překračoval.
Za sebou jsem nechával „thajskou Ameriku“ a na druhé straně mě vítaly postavy tlačící plně naložené vozíky projíždějící před vznosně vyhlížejícími kasiny, kam přijížděli hosté z Bangkoku, kteří tady mohli povolit uzdu své – u nich doma nelegální – hráčské vášni. Tu jim však Kambodža přitáhla, když v roce 2019 pod tlakem Pekingu, který se snažil omezit přístup svých občanů k internetovým sázkám, zakázala online hazard.
Pro zejména čínské gangy se náhle opuštěné hotely a kasina staly darem z nebe.
Musel pro syndikát vydělat asi 30 tisíc dolarů měsíčně. Za zpoždění nebo dlouhý odpočinek následovalo bití elektrickými obušky.