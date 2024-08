Běží operace vyčistěte Kamalu dočista do čista. Nikdo o ní vlastně nic neví

Ostrůvek Anguilla. Že jste o něm ještě neslyšeli? Když se vylodíte v tamním přístavu, přivítá vás nápis „Tranquility Wrapped in Blue“, volně přeloženo klid a modré moře. „Já tu ale až takový klídek...

Platební rozkaz v datovce je časovaná bomba. Hrozí exekuce, varují experti

Premium

Pro platební rozkaz doručený do datové schránky od 1. července letošního roku platí fikce doručení. To znamená, že po deseti dnech od jeho doručení do datové schránky se bude automaticky...