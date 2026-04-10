Harrisová přemýšlí, že by vystřídala Trumpa ve funkci prezidenta USA

Autor: ,
  21:45
Bývalá americká viceprezidentka Kamala Harrisová zvažuje opětovnou kandidaturu na prezidentku Spojených států ve volbách v roce 2028. V pátek to řekla na konferenci organizace pro občanská prává National Action Network na newyorském Manhattanu. Informují o tom agentury a americká média.
Viceprezidentka USA Kamala Harrisová v prvním projevu po skončení prezidentských voleb uznala porážku. (6. listopadu 2024) | foto: ČTK

Zleva: Bývalý prezident USA Joe Biden, jeho manželka Jill Bidenová, bývalá...
Americká viceprezidentka Kamala Harrisová se setkává se zvoleným...
Příznivci Kamaly Harrisové sledovali sčítání v areálu Howard University ve...
Demokratická kandidátka na prezidentku Kamala Harrisová v den voleb ve...
7 fotografií

„Mohla bych, přemýšlím o tom,“ odpověděla Harrisová na otázku reverenda Ala Sharptona, zakladatele organizace.

„Strávila jsem nespočet hodin v Oválné pracovně, v situační místnosti. Vím, co ta práce obnáší. A vím, co je k ní potřeba,“ řekla demokratka o svém působení na postu viceprezidentky v administrativě prezidenta Joea Bidena.

Biden, který byl prezidentem v letech 2021 až 2025, v červenci 2024 po vlně kritiky kvůli špatnému výkonu v debatě se svým oponentem Donaldem Trumpem ukončil prezidentskou kampaň.

V kandidatuře podpořil svou viceprezidentku Harrisovou. Tu nakonec Trump v listopadových prezidentských volbách porazil a loni 20. ledna vystřídal Bidena v Bílém domě.

Harrisová by znovu mohla kandidovat na prezidentku USA. Věří, že jednou zvítězí žena

V roce 2020 Harrisová neúspěšně v demokratických primárkách usilovala o nominaci na prezidentskou kandidátku. Biden ji následně vybral, aby po jeho boku kandidovala na post viceprezidentky.

Od své předloňské porážky e Harrisová držela spíše v ústraní. Loni oznámila, že se nebude ucházet o post guvernérky státu Kalifornie a rozvířila tak spekulace, že místo toho bude usilovat o prezidentský post v roce 2028.

7. ledna 2025
Vstoupit do diskuse (31 příspěvků)

Nejčtenější

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.