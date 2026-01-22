Vila se nachází v přímořském Malibu, které je součástí aglomerace Los Angeles. Kamala Harrisová si přepychovou nemovitost se svým manželem Douglasem Emhoffem pořídila v lokaci Point Dume, jedné z nejexkluzivnějších pobřežních enkláv tohoto města.
Pozemek má výhled na Tichý oceán. Součástí venkovní výbavy je i vyhřívaný bazén a zapuštěné wellness centrum. Vše chrání vysoký živý plot s bránou.
Uvnitř jsou čtyři ložnice, šest koupelen, luxusní bar a několik dalších společenských místností. Dům z roku 1979 obsahuje i trámové sloupy a střešní okna.
Rozhořčení demokratů
Klid a soukromí Kamaly Harrisové v poslední době výrazně narušují její straničtí kolegové. Ti jsou stále více rozladěni tím, že se bývalá viceprezidentka stáhla z veřejného života.
Harrisová, která během slavnostního podpisu smlouvy pro viceprezidenty uvedla, že „není v její povaze odejít tiše do noci“, se však po porážce v prezidentských volbách v roce 2024 stáhla do ústraní a vyhýbá se veřejnosti.
Jeden z jejích demokratických poradců pro Politico uvedl, že Harrisová „není někdo, kdo rád chodí ven.“ Dodal také, že se bývalá kandidátka „nechce stýkat s lidmi způsobem, který není předem naplánovaný.“