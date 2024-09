Kamala Harrisová je prázdná osoba, říká publicista Roman Joch

V těchto nerozhodných státech – Arizoně, Nevadě, Wisconsinu, Severní Karolíně, Georgii, Michiganu a Pensylvánii – má Harrisová nad Donaldem Trumpem podle většiny průzkumů rovněž lehký náskok. Dle Jocha se však vždy pohybuje v rámci tří procentních bodů, kde lze brát v úvahu statistickou chybu.

„Mám takové tušení – nemám to analyticky podložené –, že nakonec rozhodne Pensylvánie. Má 19 hlasů volitelů z celkových 538, což se může zdát, že není moc, ale nakonec to může být ten jazýček na vahách,“ uvažuje Joch. V Pensylvánii jsou síly obou kandidátů téměř úplně vyrovnané. Dle posledních průzkumů má Harrisová 46 a Trump 45 procentních bodů.

Zapomínat by se podle Jocha ale nemělo ani na jižanskou Georgii, kde Trump v minulých prezidentských volbách nechvalně proslul pokusem o ovlivnění voleb. „Trump pohnojil, co mohl. Existuje nahrávka jeho rozhovoru s tehdejším státním tajemníkem Georgie, ve kterém mu tvrdil, že potřebuje najít nějakých tisíc hlasů. To lze vykládat různě, jednak jako ‚lépe počítejte‘, anebo prostě ‚podvádějte‘,“ uzavírá Joch.

Tyto Trumpovy přešlapy a jeho záliba v osobních útocích jsou pro jeho kampaň obrovskou přítěží, myslí si publicista. Namísto nich by se republikánský kandidát měl soustředit na svůj program, například řešení nelegální migrace, kterou Američané považují hned za druhé nejdůležitější téma těchto voleb. Správným řešením je dle Jocha stavba zdi na jižní hranici, se kterou již Donald Trump během svého prvního mandátu započal. Demokratický prezident Joe Biden však projekt následně zastavil.

Na řešení migrační krize zároveň nasadil viceprezidentku – a současnou prezidentskou kandidátku – Harrisovou, která se však zrovna dvakrát slavným výsledkem neblýskla. „Navštívila například Guatemalu, kde měla hezký projev, ve kterém vyzvala Guatemalce a potažmo všechny ostatní obyvatele Střední Ameriky, aby nemigrovali do USA. To je samozřejmě velice slabé, a i proto v imigrační otázce Bidenova vláda naprosto selhala.“

V bezpečnostní politice předpovídá Joch postupný obrat Spojených států do Pacifiku, ať už vyhrají demokraté či republikáni. V případě, že vyhrají republikáni, tento obrat bude asi o něco rychlejší. Kolem Trumpa se totiž pohybují někteří výrazní „čínští jestřábi“ jako Elbridge A. Colby, kteří navrhují důsledný izolacionismus Ameriky vůči Evropě a Střednímu východu. Jediným nepřítelem, na kterého by se Washington měl soustředit, je překotně zbrojící Peking.