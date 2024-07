Jediná cesta z chaosu. Demokraté mají plán, jak vyměnit Bidena za Harrisovou

Schvalujete genocidu. Lidé protestovali proti přijetí předsedy Knesetu

Předseda izraelského Knesetu Amir Ohana ve čtvrtek zavítal do Prahy. „Česká republika ukazuje, co to znamená pravé přátelství,“ řekl po jednání s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou...