„Trump nerozumí USA.“ Harrisovou na mítinku podpořil i zpěvák Springsteen

Springsteen je jednou z celé řady celebrit, s jejichž pomocí se demokraté snaží mobilizovat Američany necelé dva týdny volbami, v nichž se očekává mimořádně těsný souboj současné viceprezidentky s bývalým prezidentem.

„Ona vede kampaň, aby se stala 47. prezidentkou Spojených států. Donald Trump vede kampaň, aby se stal americkým tyranem,“ prohlásil Springsteen na pódiu na shromáždění v Clarkstonu v Georgii ještě předtím, než se slova ujali Obama a Harrisová.

„Nerozumí této zemi, její historii ani tomu, co znamená být opravdovým Američanem,“ pokračovala rocková hvězda, známá hity o americkém snu i jeho chybách, jako je „Born in the USA“, připomíná AFP. Na čtvrtečním mítinku Springsteen zahrál skladby „The Promised Land“, „Land of Hope and Dreams“ a „Dancing in the Dark“.

Harrisovou doprovází i Obama

Také Obama, který Harrisovou v kampani doprovázel už v několika takzvaných kolísavých státech, se proti Trumpovi ostře vymezil, když tvrdil, že bývalý prezident myslí jen na sebe. Naznačil, že Trump se chová jako sešlý stařec, a v narážce na jeho nedávnou akci s fritováním hranolků v McDonald’s poznamenal, že Harrisová v tomto řetězci rychlého občerstvení na rozdíl od Trumpa jako studentka skutečně pracovala, aby si vydělala na živobytí.

Harrisová ve svém projevu vyzvala ke změně a voliče požádala, aby využili možnosti hlasovat dříve než v den voleb. „My chápeme, že před sebou máme příležitost otočit list, odvrátit se od strachu a rozštěpení, které kvůli Donaldu Trumpovi charakterizovalo naši politiku po jedno desetiletí,“ prohlásila Harrisová. „Prosím, volte v předstihu,“ dodala.

Čtvrteční údaje centra pro sledování voleb na Floridské univerzitě ukázaly, že ve Spojených státech odvolilo v předstihu už zhruba 26,5 milionu lidí, z toho 1,9 milionu právě v Georgii. V USA lze hlasovat ve volební den, v předstihu osobně či poštou.

Kampaň Harrisové stanici BBC sdělila, že čtvrtečního shromáždění v Georgii se zúčastnilo až 23 tisíc lidí. To by znamenalo její dosud největší předvolební mítink, jímž byl až dosud ten v Greensboro v Severní Karolíně ze začátku září se 17 tisíci účastníky, píše Reuters.

Na pátečním předvolebním mítinku demokratů v texaském Houstonu vystoupí na podporu kandidatury Harrisové zpěvačka Beyoncé.