Kamala je „spratek“. Harrisová se chytila dalšího memu, cílí na mladé voliče

„Kamala je brat,“ napsala populární britská zpěvačka Charli XCX v neděli na síť X krátce poté, co prezident Joe Biden oznámil, že odstupuje z kampaně, a vyjádřil podporu Harrisové. Pojem brat (česky spratek) slouží jako reference na zpěvaččino šesté studiové album, jehož přebal má limetkově zelenou barvu.

Ačkoli se podle BBC jedná o vyslovení podpory, někteří namítají, že nemusí jít zrovna o lichotivé označení pro političku. Jak vysvětlila pojem sama zpěvačka: „Jsi prostě taková ta holka, která je trochu nepořádná a ráda se baví a možná občas říká nějaké hlouposti,“ uvedla.

„Ta holka, která se cítí být sama sebou, ale možná se taky hroutí. Paří, je velmi upřímná, velmi neomalená. Trochu výbušná. Dělá hloupé věci. Ale je to brat. Ty jsi brat. To je brat,“ vysvětlila dříve Charli XCX.

„Cool girl“

Z hudebního alba se na sociálních sítích stal populární mem a tým Harrisové se ho rozhodl podpořit tím, že změnil obrázek na pozadí oficiálního účtu kampaně Kamala HQ na zelenou. Agentura Reuters poznamenává, že by trend mohl pomoci Harrisové oslovit mladší voliče, kteří mohou hrát klíčovou roli ve volbách.

„Harrisová je velmi atraktivní pro mladší voliče, kteří ji nyní, částečně i díky Charli XCX, vnímají jako cool girl volbu“, píše obdobně BBC.

Pozadí oficiálního účtu kampaně Kamaly Harrisové Kamala HQ Charli XCX na Fashion Awards (Londýn, 29. listopadu 2021)

Na sociálních sítích fanoušci ve velkém vytvářejí videa, která kombinují klipy projevu Harrisové s písněmi z alba. Populárním se rovněž stal klip z loňského projevu Harrisové, kde říká:

„Moje matka nám občas vynadala a řekla: ‚Nevím, co to s vámi mladými lidmi je. Myslíte si, že jste právě spadli z kokosové palmy?‘ Nikdo není ostrov sám pro sebe, nejde jen o podporu mladých lidí. Vždy jde o celkové prostředí, komunitu, společenství, rodiče, prarodiče, učitele a o to, co bylo před vámi.“

Podporu Harrisové vyjádřili i další zpěváci a zpěvačky jako Ariana Grande, Cardi B, Demi Lovato, Lohn Legend, Katy Perry, Lizzo, Lil Nas X nebo Barbra Streisand.

Média v úterý informovala, že Harrisovou podporuje dostatečné množství delegátů pro zajištění demokratické prezidentské nominace. Jako stěžejní téma své kampaně vidí dosavadní viceprezidentka právo na potrat. Uvedla, že chce po bezprecedentním kroku Joea Bidena sjednotit demokraty i celé Spojené státy.