„Ne válce.“ V Kaliningradu se na protest upálil muž, úřady to měsíce tutlaly

Autor: ,
  21:32
Na třetí výročí invaze ruských vojsk na Ukrajinu se v Kaliningradu na západě Ruska na protest proti této válce zaživa upálil místní obyvatel. Úřady udělaly vše, aby to utajily, napsal ve středu portál Važnyje istorii. Programátor Alexandr Okuněv spáchal sebevraždu, ale nikdo se to nedozvěděl. Informace se objevila až v letošní zprávě estonské rozvědky.
Památník padlým sovětským vojákům v Kaliningradu (7. května 2025) | foto: Profimedia.cz

Okuněv se upálil u památníku 1 200 sovětských vojáků, kteří padli ve druhé světové válce. Stalo se tak loni 24. února, v pět hodin ráno. Zpráva o tom se neobjevila v žádném médiu, ani na sociálních sítích. Ani pozůstalí se nešířili o tom, co se stalo. „Jaký by to mělo smysl? Proč?“ řekl jeden z příbuzných.

Informace o upálení obyvatele Kaliningradu, narozeného v roce 1988, se objevila až v letošní zprávě estonské rozvědky. Ta však nezmínila jeho jméno, píše Važnyje istorii s tím, že podrobnosti se novinářům podařilo zjistit až ve spolupráci s estonským portálem Delfi a litevskou veřejnoprávní televizní a rozhlasovou stanicí LRT. Průběh událostí média rekonstruovala na základě zpráv vyšetřovatelů, rozhovorů s Okuněvovými příbuznými a kolegy a také se zdroji z evropských zpravodajských služeb.

Okuněv nebyl žádný aktivista chodící na demonstrace, rozhovorům o politice se v práci vyhýbal, ani s příbuznými se o válce nehádal a podle všeho neměl účet na sociálních sítích. Neměl ani blízké přátele, ani dívku, žil jako samotář. S kolegy v práci téměř nemluvil, popisuje Važnyje istorii. Když se v práci slavilo, neopouštěl svůj pracovní kout.

Jako programátor však odváděl tak dobrou práci, že si na něj nestěžovali. Všechny překvapilo, když se asi půl roku před sebevraždou rozhodl z firmy odejít. Po odchodu z firmy si novou práci nenašel. Bývalý kolega se doslechl, že „seděl doma a prakticky se s nikým nestýkal“.

Jakkoliv se Okuněv rozhodl pro tak zoufalý protest, nijak se nesnažil upoutat pozornost. Možná se bál, že by mu někdo mohl v činu zabránit. Ale datum – výročí ruské invaze – a místo – hlavní válečný památník ve městě – si zjevně nevybral náhodně. Je možné, že se tak stalo i v případě času – raketové útoky na Kyjev 24. února 2022 začaly okolo páté ráno.

Nehledě na četné průmyslové kamery v okolí památníku si ohořelého těla všiml až náhodný kolemjdoucí v 6:40. Na sněhu byl zřejmě sprejem nastříkán nápis „Ne válce“. Na místo přijeli vyšetřovatelé. V hlášení se Okuněvovo sebeupálení zmiňovalo spolu s nalezením dalších dvou mrtvol a útěkem žákyně deváté třídy z domova.

Jakmile se náčelnice městské správy Jelena Ďatlovová dozvěděla, co se stalo, převzala nad případem osobní kontrolu, uvádí Važnyje istorii. Hlavní bylo zbavit se mrtvého těla a nápisu na sněhu. Činovníci si dělali největší starosti, aby se o případu nedozvěděli novináři.

Ministr kultury regionální vlády Andrej Jermak byl zvláště znepokojen tím, že se upálení odehrálo u památníku Velké vlastenecké války, protože to bylo příliš symbolické. Ale do 9:15 se podařilo zahladit stopy, co se stalo, a úřady s ulehčením podaly hlášení gubernátorovi Kaliningradské oblasti a dalším hodnostářům, že nikdo nic neviděl, vylíčil zdroj z evropské zpravodajské služby.

Okuněvův čin by nejspíš protesty nevyvolal

Okuněv v listu na rozloučenou „napsal, že existuje jiná cesta. V jeho světě zjevně měl všude vládnout mír. V tomto světě už nechtěl žít, a proto se takto rozhodl“, řekl Okuněvův příbuzný. „Dobře víme, že to je utopie,“ dodal. Z Okuněvova listu také vyplývalo, že si uvědomoval, že okolo jeho činu žádný rozruch nevypukne.

Ministr Jermak na dotaz novinářů odpověděl, že nezná výsledky vyšetřování „nešťastného případu“, a proto vyjádření neposkytne.

Závěrem ruský portál připomněl, že oběť Jana Palacha v lednu 1969 přiměla desítky tisíc lidí vyjít do ulic a stala se symbolem odporu proti sovětské okupaci Československa. Sebeupálení pouličního trhovce Muhammada Buazízího vyvolalo masivní protesty v Tunisku, které vedly ke svržení prezidenta Zína Abidína bin Alího v roce 2011.

V Rusku sebeupálení novinářky Iriny Slavinové v roce 2020 po policejní prohlídce v jejím bytě a udmurtského vědce Alberta Razina v roce 2019 na protest proti vymírání udmurtského etnika žádné zjevné následky neměly.

Socioložka Margarita Zavadská se domnívá, že ani Okuněvova sebevražda by v případě, že by se o ní lidé dozvěděli, nevyvolala mohutné protesty. „Sebeupálení je silný symbolický čin, ale v podmínkách krutých represí a omezeného přístupu k informacím veřejné pobouření nestačí k vyvolání kolektivní akce,“ řekla. Ruské úřady se snažily vše utajit, aby předešly napodobování a „nákaze protestem“, domnívá se.

„Autoritářské režimy se bojí symbolických jisker. Uvědomují si, že osamělý akt protestu nemusí vést k okamžitému masovému hnutí, ale může se stát morálním symbolem, okolo kterého se začnou krystalizovat různé obavy a nespokojenost,“ usoudil litevský politolog Nerijus Maliukevičius. „Právě proto se takové režimy snaží zahladit stopy, vše utajit a pošpinit oběť,“ dodal.

Portál Važnyje istorii, zaměřený na investigativní žurnalistiku, založili ruští novináři v roce 2020. Ústředí má v Lotyšsku.

