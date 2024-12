Ukrajina vždy bude mít dlouhou hranici s Ruskem, o území přijde, řekl Kaliňák

„Je pravděpodobné, že si Ukrajina neuvědomuje, že se nikdy nepřestěhuje mezi Německo a Švýcarsko, ale vždy bude mít nejdelší hranici s Ruskou federací,“ řekl Kaliňák.

„To, kdo je agresor, je nepochybné, protože Rusko překročilo všechna pravidla a porušilo mezinárodní právo, ale je třeba vnímat i to, co se děje v jiných prostorech a zda máme stejný metr i na ostatní spory,“ prohlásil také ministr.

Podle agentury DPA by výroky mohly dále zvýšit napětí mezi Slovenskem a Ukrajinou. To už je i tak vysoké kvůli tomu, že Ukrajina chce zastavit tranzit ruského plynu přes své území, a po nedávné návštěvě slovenského premiéra Roberta Fica v Moskvě. Fico Ukrajině pohrozil, že by jí Slovensko mohlo zastavit dodávky elektřiny.

„Pro nás je největším zájmem, aby ta válka okamžitě ustala a nastalo nějaké mírové jednání, nějaké příměří, na kterém se, všichni samozřejmě, můžeme nějakým způsobem podílet,“ řekl dále Kaliňák v rozhovoru.