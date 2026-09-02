V Kalifornii je to legální, zbraně jsou pro univerzitní policii. Aby zbrojnice měly „skleněné“ stěny, od roku 2021 to musí být za určitých podmínek, které školy ovšem neplní. Takže nedávno studenti docela zalapali po dechu.
Kalifornská univerzita v San Francisku má osmašedesát poloautomatických pušek AR-15 a 54 000 nábojů. Vzhledem k tomu, že americký pěšák papírově dostává na jeden den válečných akcí 140 až 210 nábojů, zřejmě tam čekají nějakou několikatýdenní válku.
Když zatočíte knoflíkem, je z něj zbraň: dokáže vysílat dráždivé, bolestivé a ochromující tóny.