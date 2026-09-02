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Granáty, pušky i Hlas Boží. Jak se zbrojí na pokrokářských kalifornských univerzitách

Milan Vodička
  13:00
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Policisté dohlížejí na propalestinskou demonstraci na Emoryho univerzitě v Atlantě ve státě Georgia. Kampusy po celých USA se potýkají s vyhrocenými protesty a násilnostmi. | foto: Profimedia.cz

Zní to poněkud bizarně, ale kalifornští studenti se bojí útočných pušek, které vlastní jejich univerzity. Představte si, kdyby Západomoravská vysoká škola Třebíč (jeden čas existovala) tajně skladovala dvacet útočných pušek, patnáct tisíc nábojů, zábleskové granáty a třeba tajemnou sonickou nebo mikrovlnnou zbraň, což je zhruba arzenál průměrné kalifornské univerzity.

V Kalifornii je to legální, zbraně jsou pro univerzitní policii. Aby zbrojnice měly „skleněné“ stěny, od roku 2021 to musí být za určitých podmínek, které školy ovšem neplní. Takže nedávno studenti docela zalapali po dechu.

Kalifornská univerzita v San Francisku má osmašedesát poloautomatických pušek AR-15 a 54 000 nábojů. Vzhledem k tomu, že americký pěšák papírově dostává na jeden den válečných akcí 140 až 210 nábojů, zřejmě tam čekají nějakou několikatýdenní válku.

Když zatočíte knoflíkem, je z něj zbraň: dokáže vysílat dráždivé, bolestivé a ochromující tóny.

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