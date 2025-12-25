Lijáky a povodně. Suchem trýzněná Kalifornie má nyní vody až moc

Autor: ,
  15:01
Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto západoamerického pobřežního státu způsobily záplavy. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásil stav nouze v šesti okresech včetně Los Angeles. Meteorologové ve čtvrtek očekávají další bouřky a lijáky, které by mohly způsobit v Kalifornii nejdeštivější Vánoce za poslední roky, napsala agentura AP.
Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto...

Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto západoamerického pobřežního státu způsobily záplavy. (25. prosince 2025) | foto: Reuters

Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto...
Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto...
Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto...
Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto...
27 fotografií

V jižní Kalifornii v tomto ročním období obvykle spadne 1,3 až 2,5 centimetru srážek, ale tento týden by v mnoha oblastech mohlo napršet až 20 centimetrů, očekávají meteorologové. Mnoho ze zaplavených míst je v zónách, kde vegetaci zničily v létě lesní požáry a půda tak hůře absorbuje vodu.

Desítky tisíc domácností zůstaly v San Francisku bez proudu. Lidé mají zůstat doma

Hasiči okresu San Bernardino vyprošťovali lidi z aut, které valící se voda a bláto zastavily na několika silnicích. I v další oblastech záchranáři pomáhali také lidem uvězněným v zatopených domech. V části pohoří Sierra Nevada bylo vydáno varování před lavinami.

Vstoupit do diskuse

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Lijáky a povodně. Suchem trýzněná Kalifornie má nyní vody až moc

Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto...

Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto západoamerického pobřežního státu způsobily záplavy. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásil stav nouze v šesti okresech...

25. prosince 2025  15:01

Kovový válec se nenechal zválcovat legem. Hračky ze Semil baví už pátou generaci

Premium
Hraje si v práci. Ředitel Kovapu Petr Němec ukazuje berušky a parní válec ze...

Parní válec. Traktor. Beruška, co nikdy nespadne ze stolu. Už pátá generace dětí se baví s hračkami, které se za osmdesát let vůbec nezměnily. Přežily nástup barbín, invazi Lega, akčních figurek i...

25. prosince 2025

Tradiční oběd pro lidi v nouzi. Bezdomovci i senioři dostali kachnu a dárek

Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro...

Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro lidi bez domova, seniory a další osamělé či sociálně zranitelné. Na slavnostním obědě se sešly dvě stovky zájemců. Akci...

25. prosince 2025  14:53

Rajchla chci vzít na Ukrajinu, Zelenského po válce na pivo, říká organizátor sbírky

Martin Ondráček, který se podílí na iniciativě Dárek pro Putina.

Stomilionový dar nebo raketa pojmenovaná po zesnulé Daně Drábové. V poslední době nejvíce skloňované události kolem iniciativy Dárek pro Putina. Její spoluzakladatel Martin Ondráček v rozhovoru pro...

25. prosince 2025  14:51

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

25. prosince 2025  12:49,  aktualizováno  13:46

Papež Lev XIV. vyzval k evropské jednotě a mírovému jednání o Ukrajině

Papež Lev XIV. přednáší své první vánoční požehnání a poselství Městu a světu...

Papež Lev XIV. přednesl ve čtvrtek v poledne své první vánoční požehnání a poselství Městu a světu (Urbi et orbi). Vyzval k evropské jednotě. Projevil přání, aby utichla válka na Ukrajině a vyzval...

25. prosince 2025  11:25,  aktualizováno  13:16

Zlínská zoo pokořila metu 800 tisíc návštěvníků. V budoucnu chce překonat milion

Jubilejní osmisettisící návštěvník zlínské zoologické zahrady Josef Doležal s...

Ještě v roce 2010 byla roční návštěvnost zlínské zoologické zahrady v Lešné půl milionu lidí. Za patnáct let se zvýšila o 300 tisíc, což je mimořádně rychlý nárůst. Hranici 800 tisíc návštěvníků...

25. prosince 2025  13:15

Benzin v Česku je nejlevnější za více než čtyři roky, klesá i cena nafty

Výrazné snížení cen pohonných hmot na čerpacích stanicích Benzina patřících do...

Benzin v Česku je nyní nejlevnější za více než čtyři roky. Od minulého týdne cena Naturalu 95 klesla o 41 haléřů na průměrných 33,35 Kč/l. Nižší byla naposledy v červenci 2021. O více než 40 haléřů...

25. prosince 2025  13:12

Utržené prsty, přejídání i „hořící“ věnec. Co řeší zdravotníci o Vánocích a na silvestra

ilustrační snímek

Vánoční svátky a přelom roku patří z pohledu zdravotníků k nejhektičtějším. Každoročně řeší stovky případů, a to nejen ty způsobené přejídáním, ale také kolapsy, úrazy spojené s konzumací alkoholu...

25. prosince 2025  12:49

Kdy očekávají Rusové konec války? Překvapivé výsledky průzkumu

Rudé náměstí v Moskvě (21. února 2023)

Většina Rusů očekává, že válka na Ukrajině skončí v roce 2026, uvedla ruská státní agentura pro veřejné mínění VTsIOM. To naznačuje, že Kreml možná testuje reakci veřejnosti na možné mírové urovnání,...

25. prosince 2025  12:46

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Rusko i Ukrajina udeřily na přístav protivníka. Poplach měly také obě metropole

Dělostřelci 44. samostatné dělostřelecké brigády Ozbrojených sil Ukrajiny...

Ruské útoky na Ukrajině od středečního večera zabily čtyři lidi, oznámily úřady. Ukrajina také hlásí četné nouzové odstávky a výpadky proudu po celé zemi. Kvůli ruským dronovým útokům byl v noci opět...

25. prosince 2025  7:26,  aktualizováno  12:06

Mistr improvizace. Zemřel Pat Finn, zahrál si v seriálech Přátelé či Průměrňákovi

Courtney Thorne-Smithová, James Belushi, Pat Finn a Stacey Travisová v seriálu...

Ve věku 60 let zemřel americký herec Pat Finn, známý ze seriálů Přátelé či Průměrňákovi. S odvoláním na oznámení rodiny o tom informoval server BBC. Komik a mistr improvizace, který se podle...

25. prosince 2025  12:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.