Čtyři mrtví po střelbě na dětské oslavě v Kalifornii. Policie po pachateli pátrá

Střelba vypukla před 18:00 místního času (v neděli 3:00 SEČ) ve veřejném sále určeném pro pořádání oslav ve Stocktonu. Místostarosta města Jason Lee na Facebooku uvedl, že se střílelo na dětské narozeninové oslavě.
„Mohl to být cílený útok. Naší prioritou číslo jedna je nyní identifikovat podezřelého pachatele,“ řekla podle stanice NBC News mluvčí šerifa okresu San Joaquin Heather Brentová, která oslavu charakterizovala jako rodinnou. Zatím není jasné ani to, zda pachatel přišel na oslavu zvenčí nebo byl jedním z hostů.
Na místě jsou vedle stocktonské policie také jednotky Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Kalifornský guvernér Gavin Newsom byl podle prohlášení svého úřadu o tragédii informován a jeho krizový úřad koordinuje postup s vyšetřujícími policisty.