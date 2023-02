Řev, trus... V Kalifornii přesídlují pávy, mají jejich „teroru“ dost

Odchytem pávů byl pověřen Jonathan Gonzalez. Jeho úkol je vyústěním několika zasedání městské rady, petiční akce a dlouhodobých stížností občanů. Cílem je ptactvo eliminovat, a to prostřednictvím „odchytu a humánního přemístění“.

Tito impozantní ptáci se v minulosti postupně naučili létat do obytných čtvrtí, kde je někteří lidé začali krmit. Noví nebo nezkušení majitelé také nedokázali zabránit houževnatým ptákům hledat samičky, a tak se na jihu Pasadeny pávi rychle rozmnožili. Brzy na to upozornil tamní list South Pasadena Review.

Ve městě ležícím severně od Los Angeles proto přikročili k jejich odchytu a následnému přesídlení. Pávi, které Gonzales lapí, putují na soukromé farmy, ranče a volná prostranství v Kalifornii. Láká je do připravených klecí na kukuřici a arašídové máslo.

Deník Los Angeles Times však upozornil, že odsun těchto pestrobarevných ptáků značně polarizuje tamní společnost. Odpůrci poukazují zejména na chodníky plné trusu, zničené zahrady, dopravní zácpy, hlasité ranní skřeky přirovnávané k pláči kojenců a škody na vozidlech i domech.

„Všude je trus a já ho musím odklízet, aby můj syn to svinstvo nezanesl do domu,“ řekl Reyes, zahradní architekt v důchodu. Další z obyvatelek Pasadeny si zase postěžovala, že jí pávi žerou hortenzie. „Jsou to krásní ptáci, ale patří do zoo nebo jiných měst,“ uvedla.

Křižovatka v jedním z tamních čtvrtí už získala název „paví ulička“. Běžně se tam shromažďují hejna s až třiceti zvířaty. „Monterey Hills je pro ně atraktivní díky velkému množství borovic, kde pávi hřadují, a nedostatku predátorů,“ vysvětlil pracovník pasadenského útulku pro zvířata Pasadena Humane Kevin McManus.

Jiní se ale pávů zastávají. „Čas od času se procházejí po našem bloku a nikdy jsem si nevšimla, že by způsobovali nějaké nepříjemnosti,“ řekla Feliza, která v Pasadeně bydlí dva roky. „Jsou to krásní ptáci, nechápu, proč se jich chtějí zbavit,“ řekla.

Jedna z žákyň čtvrté třídy základní školy v Monterey Hills nedávno demonstrativně vyjádřila ptákům svou podporu. „Když je vidím, cítím se šťastná a připravená na den,“ napsala do novin. „Když cestuji do různých míst, jako je Texas nebo Wyoming, pávy nevidím,“ řekla. „Pasadenu to dělá výjimečnou, jsou naši.“