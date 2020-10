Kalifornie plánuje odškodnit černochy za otroctví. Schválila průlomový zákon

Zákon AB 3121 schválený ve středu guvernérem Gavinem Newsomem stanovuje utvoření devítičlenného týmu, který přijde s doporučeními, jakou formu by případné reparace měly mít a kdo by odškodnění mohl získat. Reparace by se mohly týkat až dvou milionů Afroameričanů v Kalifornii.

Komise by se měla sejít nejpozději 1. června. Doporučení musí uvést maximálně o rok později, uvádí server USA Today. Odškodnění může mít podobu plateb v hotovosti, odpuštění studentských půjček, umožnění přístupu k práci na veřejných projektech nebo kvalifikačních kurzů.

„Jako národ můžeme vzkvétat jen tehdy, když každý z nás má příležitost vzkvétat,“ uvedl kalifornský guvernér Newsom ve svém prohlášení. „Naše bolestná historie otroctví se vyvinula ve strukturální rasismus a předsudečnost, která je zabudovaná a prostupuje skrze naše demokratické a ekonomické instituce.“

Newman doufá, že Kalifornie bude v čele boje za rovné příležitosti a inspiruje i ostatní státy. Podpora zákona ze strany republikánů i demokratů podle něj reprezentuje „paradigma, že naděje bude rezonovat napříč Spojenými státy“.

Téma rasismu a diskriminace se dostalo v USA do popředí v souvislosti s masovými protesty, které odstartovala smrt černocha George Floyda při policejním zákroku. Podle autorky zákona Shirley Weberové ale byl návrh zákon připravován ještě před vypuknutím rasových nepokojů. „Tyto okolnosti samozřejmě posílily pravdivost našich tvrzení,“ řekla.

Spolu s AB 3121 Kalifornie přijala i další čtyři zákony zaměřené proti rasismu. Jeden má zabránit diskriminaci při výběru soudců, další chce zajistit účast členů minorit ve vedení veřejně obchodovatelných korporací se sídlem v Kalifornii. Nové zákony též umožňují vězňům podat návrh na osvobození s tím, že předchozí rozsudek byl rasistický.

Odčinění starých hříchů

Kalifornie vstoupila do Unie, seskupení států Severu, v roce 1850 jako svobodný stát, v němž otroctví bylo nelegální. Vlivem právních kliček však otroctví stále umožňovala. Pokud otroci uprchli, museli být vráceni svým „pánům“.

Otroctví bylo v celých Spojených státech zrušeno v roce 1865. Otázka odškodnění se od té doby objevuje neustále. Některé místní organizace či samosprávy už k nějakým pokusům o odčinění otroctví a rasově motivovaných zločinů přistoupily.

Například Howardova univerzita se začala veřejně omlouvat a poskytovat kompenzace ve formě stipendií či hotovosti. Město Evanston v Illinois zase vytvořilo reparační fond, jehož cílem je mírnit majetkovou nerovnost mezi barevným a bělošským obyvatelstvem. Financuje ho z daně z marihuany.

Město Asheville v Severní Karolíně v červenci letošního roku se rozhodlo omluvit se černochům za roli, kterou hrálo v obchodu s otroky. Přiznalo jim odškodnění ve formě investic do programů, které mají Afroameričanům pomoci s bydlením a rozvojem byznysu.



Zatím žádný americký stát se k podobnému kroku neodhodlal. Podle profesora ekonomie a odborníka na reparace Williama Darityho Jr. ale v případě Kalifornie nebude možné mluvit o odškodnění, protože toho lze dosáhnout jen na federální úrovni. „Cokoli Kalifornie udělá, by se dalo nazvat odčiněním nebo nápravou minulých činů,“ řekl serveru CalMatters.