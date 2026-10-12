Mohutné vlny strhly milionové domy. Na pobřeží Kalifornie řádila bouře Rachel

Bouře zasáhla poloostrov Alamitos, kde vlny strhly dřevěné části pobřežní promenády a mořská voda pronikla do domů i okolních ulic.
Podle starosty Long Beach Rexe Richardsona bylo nejméně osm budov na třinácti adresách označeno červenou značkou, která zakazuje vstup kvůli bezpečnostním rizikům. Další budova dostala žluté označení, jež obyvatelům umožňuje omezený přístup, aby si mohli vyzvednout osobní věci.
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Sladký život, sugar daddies a strach z bezdomovců. Kalifornská bublina zblízka
Pracovní čety nasadily těžkou techniku a velké pytle s pískem, aby zpevnily poškozené úseky pobřežní hráze a zabránily dalším škodám na nemovitostech.
Úřady v okolních městech dočasně uzavřely pláže a přerušily provoz na molech. Opatření mají pomoci ochránit obyvatele a zabránit dalším škodám, zatímco záchranné a pracovní týmy pokračují v zabezpečování pobřeží.