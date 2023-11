Střelila ji do srdce a do hlavy. Za vraždu cyklistky dostala žárlivá žena 90 let

K tragédii došlo 11. května 2022 v Austinu. 25letá cyklistka Anna Moriah Wilsonová se připravovala na gravelový závod. V cyklistické komunitě byla považována za vycházející hvězdu a budoucí olympioničku. Třemi výstřely však Kaitlin Armstrongová tyto naděje ukončila.

Případ navíc vzbudil celostátní pozornost poté, co Armstrongová odcestovala do Kostariky a po vraždě byla více než 40 dní nezvěstná, připomíná americká CNN. Až po 43 dnech byla zadržena v hostelu v Kostarice, deportována do USA a obviněna z vraždy prvního stupně.

Armstrongová byla přítelkyní též výborného cyklisty Colina Stricklanda. Podle CNN to byl právě důvod vraždy. Wilsonová s ním krátce chodila a oba spolu strávili večer před její smrtí. Policie tedy od začátku vyšetřování operovala s vraždou ze žárlivosti.

Law&Crime Network @LawCrimeNetwork #BREAKING: Kaitlin Armstrong convicted of murdering cycling star and perceived romantic rival Moriah Wilson



Strickland během procesu vypověděl, že na podzim roku 2021 měl s Wilsonovou krátký milostný vztah. S Armstrongovou „měl tehdy pauzu“. U soudu byla Armstrongová vykreslena jako žárlivá přítelkyně, která měla přístup ke Stricklandově textové komunikaci a používala geolokační aplikaci ke sledování Wilsonové.

Obhajoba ovšem tvrdila, že policie zanedbala prověření všech důkazů a zvažování dalších podezřelých. Armstrongová se ovšem k vraždě přiznala.