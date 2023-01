Kadyrovci zneuctili ruskou novinářku, tvrdí Ukrajina. Blbost, opáčila televize

O incidentu informoval ukrajinský telegramový kanál Išči svoich, který zveřejnil údajnou stížnost televize NTV adresovanou Světlaně Petrenkové, šéfce odboru pro styk s médii v řadách Vyšetřovacího výboru Ruské federace. Pravost dokumentu se nedá ověřit, jak se k němu ukrajinský zpravodajský kanál s půl milionem uživatelů dostal, není jasné.

Podle stížnosti došlo k napadení 17. ledna, kdy dva zaměstnance televize NTV Arťoma Epifanova a Olgu Zenkovovou v Melitopolu napadla skupina mužů v maskáčích, kteří se představili jako „bojovníci batalionu Achmat“. Epifanov údajně utrpěl drobné zranění, Zenkovová se stala obětí „násilného útoku sexuální povahy“.

Zpráva se rychle rozšířila v ukrajinských médiích. Zenkovová i Epifanov jsou v nich označováni jako ruští propagandisté, čtyřicetiletá novinářka je dokonce vedena na sankčním seznamu bezpečnostní rady státu.

Vedení ruské televize informace o útoku v Melitopolu popřelo. „Oficiálně oznamujeme: Je to blbost. Olga a Arťom nikdy nebyli v zóně speciální vojenské operace, zdraví vás z Jekatěrinburgu,“ napsala NTV na svém Telegramu.

„Také to mohlo být naopak...“

Portál Kavkaz.Realii nicméně upozorňuje, že vyjádření bylo později upraveno a byla z něj vypuštěna pasáž o nepřítomnosti obou novinářů na Ukrajině. Na stránkách NTV se dá dohledat, že poslední reportáž Zenkovové z 30. ledna je věnována čeljabinským dobrovolníkům pomáhajícím amputářům z Donbasu. Jako jeden z autorů reportáže je uveden i Epifanov.

Celý případ halí mlha války a propagandy, Ukrajinci nicméně mají jasno. „Je to téma, o kterém se v Rusku nesmí informovat, aby nedošlo k diskreditaci armády Ruské federace. Celé se to klasicky snaží zamést pod koberec, ale už se to dostalo i do Vyšetřovacího výboru,“ hlásí ukrajinský zpravodajský kanál RIA Melitopol.

A někdejší poslanec a mluvčí nacionalistů z Pravého sektoru Boryslav Bereza dodává: „Kadyrovci zmlátili kameramana a znásilnili propagandistku NTV. Kameraman může být rád, také to mohlo být naopak,“ píše Bereza na stránkách zpravodajského portálu Gordon.

Jako „kadyrovci“ jsou v Čečensku označovány všechny bezpečnostní složky spadající pod kontrolu Ramzana Kadyrova. Speciální roli v nich hraje 141. zvláštní motorizovaný pluk, jenž nese jméno Kadyrovova otce Achmata. Jednotka má asi 12 000 příslušníků a slouží jako osobní ochranka čečenského prezidenta.

Čečenské jednotky během války na Ukrajině utrpěly těžké ztráty, při nezdařeném útoku na Kyjev údajně přišly o pět desítek tanků. Podle ukrajinských úřadů se na okupovaných územích dopouštějí vraždění civilistů a rabování, loni v dubnu se v Chersonské oblasti dostali kvůli sporu o lup do přestřelky s vojáky z Burjatska.