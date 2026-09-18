Na záběrech Adam pomalu předčítá připravený text, zatímco jeho otec sedí nedaleko něj. Ramzan Kadyrov při synově projevu působí rozpačitě a jeho výraz neušel pozornosti uživatelů sociálních sítí.
„Zní jako zbitý pes nebo chlápek, který čte svůj vlastní rozsudek smrti,“ napsal jeden z uživatelů pod příspěvkem kanálu Nexta na síti X. „Ani neumí pořádně číst. Bečí jako beran,“ přisadil si další diskutér. „Nová medaile za vynikající čtenářské dovednosti je na cestě,“ konstatoval jiný.
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Adam zastává post tajemníka čečenské bezpečnostní rady, dohlíží na tamní ministerstvo vnitra a vede také otcovu ochranku. Už v říjnu 2024 jeho jméno zapsali do ruské knihy rekordů jako nejmladšího šéfa ochranky regionálního představitele. Tehdy mu bylo pouhých 16 let.
Nyní má pod sebou také jednotku Dustum K-13. Podle portálu Vjorstka její členové působí na základně speciální formace Achmat v obci Achmat-Jurt, odkud Ramzan Kadyrov pochází.
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Dustum K-13 má také vlastní instagramový kanál, kde zveřejňuje záběry z výcviku. Muži se na nich učí sestřelovat a ovládat drony. Trénují také střelbu, pohyb ve formaci nebo evakuaci raněných.
Adam se do zájmu médií dostal v září 2023, kdy ve vazební věznici v Grozném zbil Nikitu Žuravela, kterého úřady zadržely kvůli pálení Koránu. Po incidentu získal dvakrát titul Hrdina Čečenska a několik vysokých funkcí. Za svou dosavadní kariéru obdržel více než 20 ocenění.