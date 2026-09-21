Kandidát sociálnědemokratické strany Spravedlivé Rusko Ismail Denilchanov dostal 0,05 procenta hlasů, stejně skončil i kandidát komunistů Chalid Nakajev. Rádio Svoboda uvádí, že tito dva politici prakticky nevedli volební kampaň.
Čečenský lídr a věrný spojenec Vladimira Putina Ramzan Kadyrov obhájil pátý mandát na čele své jihoruské autonomní republiky. Podle výsledků volební komise získal neuvěřitelných 99,85 procenta všech hlasů a ještě tak vylepšil svůj předchozí výsledek z roku 2021.
Kadyrov vládne v Čečensku jako ve vlastním lénu výměnou za to, že v horském regionu udržuje stabilní situaci po divokých povstáních z devadesátých let.
|Rok
|Typ volby
|Oficiální zisk hlasů
|Volební účast
|Hlavní kontext a výsledek
|2026
|Přímé volby
|99,85 %
|cca 94 %
|Historický rekord; dva protikandidáti získali pouhých 0,05 % hlasů.
|2021
|Přímé volby
|99,70 %
|94,61 %
|Předchozí maximum; volby proběhly bez reálné opozice.
|2016
|Přímé volby
|97,94 %
|94,80 %
|Kadyrovovy první přímé volby od jeho nástupu k moci.
Kadyrovým případným nástupcem by měl být jeho syn Adam Kadyrov. Ten se nedávno dostal do povědomí díky jeho prokousávání připraveným textem během projevu. Osmnáctiletý mladík měl problém se čtením a lidé na internetu mu to dali v komentářích vědět v podobě posměšných reakcí.
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Kadyrovův syn sklidil posměch za čtení, přesto už v 18 letech velí jednotce
Pravidelně zdůrazňuje svou absolutní oddanost ruskému prezidentovi a drží tvrdou linii i ohledně války na Ukrajině. Mezinárodní pozorovatelé i lidskoprávní organizace průběh voleb v regionu dlouhodobě kritizují a Kadyrovův režim obviňují z masivního porušování práv, což čečenský vládce odmítá a označuje za západní provokace
Občané nejrozlehlejšího státu světa od pátku do neděle poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu vybírali své zástupce ve Státní dumě, dolní komoře parlamentu.
V některých oblastech se konaly také volby gubernátorů a členů regionálních parlamentů. Kvůli tomu, že se hlasování nesměla zúčastnit skutečná opozice a v zemi je tvrdě potlačována svoboda tisku i projevu, jsou volby v zahraničí označovány za neférové a nedemokratické.