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Ohňostroj nad Čečenskem. Kadyrov utrhl ve volbách rekord, pořád má ale kde brát

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  19:28
Čečenský lídr a věrný spojenec Vladimira Putina Ramzan Kadyrov obhájil pátý...

Čečenský lídr a věrný spojenec Vladimira Putina Ramzan Kadyrov obhájil pátý mandát na čele své jihoruské autonomní republiky. Podle výsledků volební komise získal neuvěřitelných 99,85 procenta všech hlasů a ještě tak vylepšil svůj předchozí výsledek z roku 2021. (18. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Ohňostroj osvětluje oblohu nad mešitou Achmada Kadyrova na závěr třídenního...
Ohňostroj osvětluje oblohu nad mešitou Achmada Kadyrova na závěr třídenního...
Čečenský lídr a věrný spojenec Vladimira Putina Ramzan Kadyrov obhájil pátý...
Čečenský lídr a věrný spojenec Vladimira Putina Ramzan Kadyrov obhájil pátý...
13 fotografií
Ramzan Kadyrov, autoritářský vůdce ruské Čečenské autonomní republiky, v nedělních volbách získal 99,85 procenta hlasů, oznámila v pondělí ústřední volební komise. Politik, kterého podporuje šéf Kremlu Vladimir Putin, je hlavou republiky na severním Kavkaze bezmála 20 let.
Ohňostroj osvětluje oblohu nad mešitou Achmada Kadyrova na závěr třídenního hlasování ve volbách do deváté Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. (20. září 2026)
Ohňostroj osvětluje oblohu nad mešitou Achmada Kadyrova na závěr třídenního hlasování ve volbách do deváté Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. (20. září 2026)
Čečenský lídr a věrný spojenec Vladimira Putina Ramzan Kadyrov obhájil pátý mandát na čele své jihoruské autonomní republiky. Podle výsledků volební komise získal neuvěřitelných 99,85 procenta všech hlasů a ještě tak vylepšil svůj předchozí výsledek z roku 2021. (18. září 2026)
Čečenský lídr a věrný spojenec Vladimira Putina Ramzan Kadyrov obhájil pátý mandát na čele své jihoruské autonomní republiky. Podle výsledků volební komise získal neuvěřitelných 99,85 procenta všech hlasů a ještě tak vylepšil svůj předchozí výsledek z roku 2021. (18. září 2026)
Čečenský lídr a věrný spojenec Vladimira Putina Ramzan Kadyrov obhájil pátý mandát na čele své jihoruské autonomní republiky. Podle výsledků volební komise získal neuvěřitelných 99,85 procenta všech hlasů a ještě tak vylepšil svůj předchozí výsledek z roku 2021. (18. září 2026)
13 fotografií

Kandidát sociálnědemokratické strany Spravedlivé Rusko Ismail Denilchanov dostal 0,05 procenta hlasů, stejně skončil i kandidát komunistů Chalid Nakajev. Rádio Svoboda uvádí, že tito dva politici prakticky nevedli volební kampaň.

Čečenský lídr a věrný spojenec Vladimira Putina Ramzan Kadyrov obhájil pátý mandát na čele své jihoruské autonomní republiky. Podle výsledků volební komise získal neuvěřitelných 99,85 procenta všech hlasů a ještě tak vylepšil svůj předchozí výsledek z roku 2021.

Kadyrov vládne v Čečensku jako ve vlastním lénu výměnou za to, že v horském regionu udržuje stabilní situaci po divokých povstáních z devadesátých let.

RokTyp volbyOficiální zisk hlasůVolební účastHlavní kontext a výsledek
2026Přímé volby99,85 %cca 94 %Historický rekord; dva protikandidáti získali pouhých 0,05 % hlasů.
2021Přímé volby99,70 %94,61 %Předchozí maximum; volby proběhly bez reálné opozice.
2016Přímé volby97,94 %94,80 %Kadyrovovy první přímé volby od jeho nástupu k moci.

Kadyrovým případným nástupcem by měl být jeho syn Adam Kadyrov. Ten se nedávno dostal do povědomí díky jeho prokousávání připraveným textem během projevu. Osmnáctiletý mladík měl problém se čtením a lidé na internetu mu to dali v komentářích vědět v podobě posměšných reakcí.

Kadyrovův syn sklidil posměch za čtení, přesto už v 18 letech velí jednotce

Pravidelně zdůrazňuje svou absolutní oddanost ruskému prezidentovi a drží tvrdou linii i ohledně války na Ukrajině. Mezinárodní pozorovatelé i lidskoprávní organizace průběh voleb v regionu dlouhodobě kritizují a Kadyrovův režim obviňují z masivního porušování práv, což čečenský vládce odmítá a označuje za západní provokace

Občané nejrozlehlejšího státu světa od pátku do neděle poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu vybírali své zástupce ve Státní dumě, dolní komoře parlamentu.

V některých oblastech se konaly také volby gubernátorů a členů regionálních parlamentů. Kvůli tomu, že se hlasování nesměla zúčastnit skutečná opozice a v zemi je tvrdě potlačována svoboda tisku i projevu, jsou volby v zahraničí označovány za neférové a nedemokratické.

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