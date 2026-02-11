Záběr ukazuje Ramzana Kadyrova, jak večeří se svým asistentem Vismuradem Alijevem. Adam vstoupí do místnosti a Kadyrov ho v ruštině nazve „vzkříšeným“. Konverzace poté pokračuje v čečenštině, popsal The New Voice of Ukraine s odkazem na ruský nezávislý portál Agentstvo.
Kadyrov uvedl, že video bylo natočeno 10. února v 19:55. Metadata, která přezkoumali novináři, uváděla čas nahrávání 18:21 s tím, že čas nemusí být přesný.
Osmnáctiletý syn a potenciální nástupce čečenského autoritářského vůdce Ramzana Kadyrova havaroval 16. ledna v řetězové dopravní nehodě v Grozném. V bezvědomí ho hospitalizovali do hlavní grozenské nemocnice a poté jej letecky dopravili do Moskvy. Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda později uvedlo, že Kadyrov se probral a že jeho stav „nevyvolává u lékařů obavy“.
Kritický stav Adama Kadyrova a zdravotní komplikace jeho otce, který stojí v čele země od roku 2007, vyvolaly neklid i v Kremlu. Ukrajinská rozvědka tvrdí, že zdravotní stav 49letého Ramzana Kadyrova je vážný a že mu údajně selhávají ledviny.
Čečensko a Kreml jsou nejisté. Po nehodě je Kadyrovův syn v kritickém stavu
Adam Kadyrov zastává funkci tajemníka Bezpečnostní rady Čečenska a dohlíží na činnost čečenského ministerstva vnitra.
Mezi další možné nástupce Ramzana Kadyrova podle serveru Kyiv Independent patří čečenský premiér Magomed Daudov, pokládaný za prezidentovu pravou ruku, a velitel čečenských zvláštních sil Apti Alaudinov, který se podílel na zapojení čečenských vojáků do ruské invaze na Ukrajinu.