  12:31
Adam Kadyrov, syn čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, se poprvé od autonehody objevil na veřejnosti. Ve videu, které zveřejnil jeho otec, vypadá výrazně hubeněji než v lednu, kdy byl viděn naposledy.

Záběr ukazuje Ramzana Kadyrova, jak večeří se svým asistentem Vismuradem Alijevem. Adam vstoupí do místnosti a Kadyrov ho v ruštině nazve „vzkříšeným“. Konverzace poté pokračuje v čečenštině, popsal The New Voice of Ukraine s odkazem na ruský nezávislý portál Agentstvo.

Kadyrov uvedl, že video bylo natočeno 10. února v 19:55. Metadata, která přezkoumali novináři, uváděla čas nahrávání 18:21 s tím, že čas nemusí být přesný.

Kadyrov zveřejnil záběry se synem. Vyvrací tím zprávy o jeho úmrtí.
Ramzan Kadyrov a jeho syn Adam Kadyrov (nedatováno)
Sedmnáctiletý čečenský „princ“ Adam Kadyrov (vpravo) má na nedávné fotografii hodinky Billionaire Ashoka za 5,1 milionu liber s více než 189 karáty od americké společnosti Jacob & Co. (1. ledna 2025)
Vladimir Putin osobně poblahopřál 17letému Adamu Kadyrovovi, který by mohl převzít vládu nad Čečenskem po svém „nevyléčitelně nemocném“ 48letém otci Ramzanu Kadyrovovi. (28. června 2025)
20 fotografií

Osmnáctiletý syn a potenciální nástupce čečenského autoritářského vůdce Ramzana Kadyrova havaroval 16. ledna v řetězové dopravní nehodě v Grozném. V bezvědomí ho hospitalizovali do hlavní grozenské nemocnice a poté jej letecky dopravili do Moskvy. Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda později uvedlo, že Kadyrov se probral a že jeho stav „nevyvolává u lékařů obavy“.

Kritický stav Adama Kadyrova a zdravotní komplikace jeho otce, který stojí v čele země od roku 2007, vyvolaly neklid i v Kremlu. Ukrajinská rozvědka tvrdí, že zdravotní stav 49letého Ramzana Kadyrova je vážný a že mu údajně selhávají ledviny.

Čečensko a Kreml jsou nejisté. Po nehodě je Kadyrovův syn v kritickém stavu

Adam Kadyrov zastává funkci tajemníka Bezpečnostní rady Čečenska a dohlíží na činnost čečenského ministerstva vnitra.

Mezi další možné nástupce Ramzana Kadyrova podle serveru Kyiv Independent patří čečenský premiér Magomed Daudov, pokládaný za prezidentovu pravou ruku, a velitel čečenských zvláštních sil Apti Alaudinov, který se podílel na zapojení čečenských vojáků do ruské invaze na Ukrajinu.

Konec jaderné dohody? Neporušíme její limity, pokud tak neučiní USA, řekl Lavrov

Sergej Lavrov (20. ledna 2026)

Rusko neporuší limity smlouvy o kontrole jaderných zbraní Nový START, která vypršela, pokud tak neučiní Spojené státy. Podle ruské státní tiskové agentury TASS to ve středu uvedl šéf ruské diplomacie...

11. února 2026  11:18,  aktualizováno  11:51

„Dosud jsem to znal jen z televize.“ Svědci popisují střelbu na škole v Kanadě

V odlehlé obci v provincii Britská Kolumbie na západě Kanady došlo ke střelbě...

Dveře jsme zabarikádovali stoly a schovávali jsme se ve skříních, popisují žáci střelbu v malém městě Tumbler Ridge v provincii Britská Kolumbie na západě Kanady. Obyvatelé jsou v šoku. Uvádí, že se...

11. února 2026  11:45

