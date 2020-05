Stále více států otevírá kadeřnictví. Kadeřníci se však děsí koronaviru

Dánsko společně s Rakouskem a Českem bylo jednou z prvních zemích, které začaly uvolňovat opatření proti šíření koronaviru. Dánsko a Izrael byly první země, které umožnily zákazníkům, aby využili kadeřnické služby. V pondělí se se k nim přidalo také Švýcarsko a Norsko.

Dánsko bylo první zemí, která ohlásila konec „evropských dnů špatných pro vlasy“, napsala agentura Reuters . Dánské salóny se po otevření dvacátého duba setkaly s enormním zájmem ze strany zákazníků. BBC uvádí, že se jednomu kadeřnictví kvůli přemíře objednávek zhroutil web, v dalším prodloužili pracovní dobu, aby stihli odbavit poptávku.

Uvolnění však stále doprovázejí přísná hygienická opatření. Vše se musí dezinfikovat, nástroje i čtečka kreditních karet. Z hygienických důvodů nemají zákazníci k dispozici časopisy, zatímco čekají v rozšířených čekacích místnostech. Nicméně, v Dánsku nemusí zákazník, ani kadeřník nosit masku.

S velkým zájmem se setkaly i švýcarské kadeřnické provozovny. Podle serveru CNN Money ještě před otevřením hlásaly, že mají objednávky na několik týdnů dopředu. Zákazníci se však budou muset obrnit trpělivostí, protože kadeřnice a kadřníci nebudou schopni mýt, stříhat a barvit vlasy s obvyklou rychlostí. Musejí se totiž při práci vypořádat s řadou hygienických i ekonomických omezení.

Kadeřník i zákazník musejí nosit roušku. Od ostatních návštěvníků a zaměstnanců kadeřnictví mají udržovat bezpečnou vzdálenost dlouhou dva metry. Pokaždém provedeném úkonu bude potřeba provést důkladnou dezinfekci. Některá kadeřnictví v souladu s těmito opatřeními zredukovaly počet dostupných křesel, například v salónu Fuchs Hairteam v Lucernu mohou zákazníci využít jen 12 z 18 křesel.

Zaznívají však hlasy, že i přes všechna dostupná opatření je otevření kadeřnictví rizikové. Bojí se, že se mohou sami nakazit a že uvolnění povede k druhé vlně nákazy. Poukazují také na to, že mnozí návštěvníci jsou starší 60 let a patří mezi nejohroženější skupiny, uvedl server agefi.com.

V Izraeli se kadeřnictví se spolu se salóny krásy znovu otevřely minulý pátek. V Rakousku by mohli lidé opětovně využít služeb profesionálů od prvního května, v Německu by to mělo být možné o tři dny později.

Že lidé dychtivě touží si upravit svůj vlasový porost, naznačuje sobotní případ z Bavorska. Policie zde objevila dva podzemní nelegální kadeřnické salóny.

V Singapuru minulý týden ulice před kadeřnickými salóny zaplavili místní, kteří naposledy chtěli využít tohoto druhu služeb před prodloužením karantény do 1. června. Vláda je nechávala otevřené, po prudkém nárůstu počtu nakažených se rozhodla i je zavřít.

Naopak v Austrálii i navzdory karanténním opatřením, kvůli kterým nefungují salóny krásy, jsou kadeřnictví stále otevřená. Kadeřníci ale mají na jednoho zákazníka jen třicet minut.

Podle některých kadeřnických salónů je pravidlo nesmyslné a ekonomicky nevýhodné. Poukazují, že nemá smysl za takovýchto podmínek mít salóny vůbec otevřené a naopak se tím kadeřníci i zákaznici vystavují zbytečnému riziku chycení nákazy. Žádají proto jejich zavření.



Zmatek kolem kadeřníků v Česku

V Česku se kadeřnictví mají otevřít 11. května. Mnozí kadeřníci nicméně už nyní dochází nyní za svými klienty do jejich domovů. Ačkoliv to na svých stránkách povolilo ministerstvo průmyslu a obchodu, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch tvrdil, že to povolené není.

O den později však připustil, že je možné službu vykonávat i mimo zavřenou provozovnu. „Ale z hlediska zdravotního a epidemiologického to silně nedoporučujeme,“ řekl portálu iDNES.cz.

Kadeřníci se nepřímo stalo zdrojem politického sporu. Místopředseda lidovců Ondřej Benešík vyzval ministryni financí Aleny Schillerovou k tomu, aby veřejně vysvětlila, jak je možné, že chodí stále s tak perfektně upraveným účesem a s jeho různými barvami. Schillerová tvrdí, že si vlasy upravuje sama.