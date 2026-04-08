Luxusní kabelka z T-rexe jde do dražby, vyvolávací cena přesahuje 10 milionů

Autor: ,
  8:23
Vědci a návrháři představili jedinečnou kabelku vyrobenou z kolagenu, který získali z fosilie Tyrannosaura rexe. Podle tvůrců doplňku tento produkt ukazuje hodnotu laboratorně vypěstované kůže.
Kabelka vyrobená z kolagenu, který vědci získali z fosilie Tyrannosaura rexe. (2. dubna 2026) | foto: Reuters

11 fotografií

Tyrkysovou kabelku vystaví pod replikou tohoto druhu dinosaura v amsterdamském muzeu Art Zoo do 11. května a následně ji nabídnou v dražbě. Vyvolávací cena přesahuje 500 tisíc dolarů (více než deset milionů Kč).

Vědci uvedli, že materiál vyvinuli pomocí bílkovin z dinosauřích kostí. Vložili je do buněk blíže nespecifikovaného zvířete a nechali vytvořit kolagen, pevnou stavební bílkovinu, která tvoří základ kůže a pojivových tkání. Z ní pak připravili materiál připomínající kůži.

Che Connon ze společnosti Lab-Grown Leather Ltd., která materiál vytvářela, uvedl, že neobvyklý původ kůže kabelce dodává „šmrnc“.

Někteří odborníci však ohledně označení „kůže Tyrannosaura rexe“ vyjádřili pochyby. Paleontoložka Melanie Duringová upozornila, že kolagen se v dinosauřích kostech uchoval pouze v drobných úlomcích, které k vytvoření kůže nestačí. Další paleontolog Thomas R. Holtz mladší dodal, že nalezený kolagen pochází z vnitřku kosti, nikoli z kůže, která se ve zkamenělinách neuchovává. Získaný kolagen tak podle něj postrádá potřebnou strukturu, která kůži dodává její vlastnosti.

Thomas Mitchell ze společnosti The Organoid Company, která se na projektu podílela, kritiku vítá. „Řekl bych, že když něco uděláte jako první na světě, tak se vždycky setkáte s kritikou. Jsme za ni vděční. Je to základ vědeckého bádání,“ uvedl.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.