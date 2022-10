Přijdeme o internet? Když lze zničit plynovod, lze přetnout i podmořský kabel

Kabel byl v hloubce 2 700 metrů.

Teď se to opět vynořilo, protože se mluví o tom, že kdo dokáže vyhodit do povětří podmořský plynovod, může přeříznout i podmořský kabel. Což by bylo mnohem horší.

Možná to nevíte, ale váš mail a internet včetně krátkého videa vašeho pejska na YouTube funguje pod vodou. Zhruba 95 až 99 procent světového internetového provozu probíhá v kabelech na dně moře. Nejen maily. Hlavně finanční transakce – denně v hodnotě deseti bilionů. A vojenské spojení jakbysmet.