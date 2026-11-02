Ismét éles helyzetben bizonyított a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti szolgálata.



Bombafenyegetést kapott a Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járat, amely emiatt megszakította eredeti útvonalát, és a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kért leszállási lehetőséget.

A NATO légvédelmi készenléti szolgálata ALPHA-riasztást rendelt el. A Magyar Honvédség Gripenje perceken belül a levegőbe emelkedett, és biztosította az utasszállító repülőgép leszállását Budapesten. A vadászgép ezt követően visszatért a kecskeméti bázisra, a további intézkedéseket pedig a rendőrség vette át.

A készenlét nem rutin, hanem felelősség. Katonáink ismét bizonyították, hogy szükség esetén azonnal bevethetők, és képesek garantálni Magyarország légterének biztonságát.