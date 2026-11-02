Bojový letoun Gripen maďarské armády doprovodil letadlo společnosti Wizz Air z Londýna do Sofie na letiště v Budapešti, oznámil maďarský ministr obrany Romulusz Ruszin-Szendi. Posádka civilního letounu obdržela varování před možnou bombou, napsala agentura MTI.
Letadlo Wizz Air se kvůli tomu odklonilo od původní trasy a požádalo o povolení přistát v Budapešti.
Maďarské letectvo dostalo příkaz, aby okamžitě vzlétly jeho bojové letouny. Během několika minut odstartoval jeden z maďarských gripenů a letadlo doprovodil do Budapešti.
Pak se vrátil na základnu v Kecskemétu ve středním Maďarsku a další opatření už podnikla policie, uvedl ministr obrany bez dalších podrobností.
Ismét éles helyzetben bizonyított a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti szolgálata.
Bombafenyegetést kapott a Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járat, amely emiatt megszakította eredeti útvonalát, és a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kért leszállási lehetőséget.
A NATO légvédelmi készenléti szolgálata ALPHA-riasztást rendelt el. A Magyar Honvédség Gripenje perceken belül a levegőbe emelkedett, és biztosította az utasszállító repülőgép leszállását Budapesten. A vadászgép ezt követően visszatért a kecskeméti bázisra, a további intézkedéseket pedig a rendőrség vette át.
A készenlét nem rutin, hanem felelősség. Katonáink ismét bizonyították, hogy szükség esetén azonnal bevethetők, és képesek garantálni Magyarország légterének biztonságát.
2. listopadu 2026 v 12:50, příspěvek archivován: 2. listopadu 2026 v 14:49