Kanadský premiér měl okomentovat nepokoje v USA, dlouhé sekundy mlčel

Reportér svou otázku pro kanadského premiéra uvedl slovy, že Trudeau obvykle nerad komentuje činy amerického prezidenta Trumpa a že ten nyní volá po vojenské akci vůči demonstrantům.

„Viděli jsme, jak na protestující vypustili slzný plyn, jen aby mohl prezident projít. Co na to říkáte? A pokud to nechcete komentovat, jakou zprávu tím podle vás vysíláte?“ zeptal se. A Trudeau mlčel, několikrát se nadechl, ošíval se a soustředěně se díval do kamery. Celých jednadvacet sekund.

Amerického prezidenta nakonec přímo nekritizoval, informovala v úterý stanice CBC News. „Všichni s hrůzou a úžasem sledujeme to, co se děje ve Spojených státech,“ uvedl Trudeau. „Je čas naslouchat,“ řekl a dodal, že i Kanaďané mají problémy s diskriminací na základě barvy pleti.

„V Kanadě existuje systematická diskriminace,“ zdůraznil premiér. Na dodatečnou otázku, proč se tak brání komentovat Trumpovo jednání, Trudeau odpověděl, že je kanadským premiérem a jeho úkolem je bránit zájmy Kanaďanů.

Agentura Reuters připomněla, že Trudeau dlouhodobě bojuje proti rasové diskriminaci. Jeho předvolební kampaň v loňském roce nicméně poznamenala kauza kolem fotografií z mládí, na kterých je nynější premiér zachycený na večírku se začerněným obličejem. Trudeau se tehdy omluvil s tím, že ačkoli tehdy to tak nechápal, dnes může být jeho počínání považováno za rasismus.

Vlna protestů se ve Spojených státech vzedmula kvůli smrti černocha George Floyda, jemuž 25. května při zatýkání v Minneapolisu ve státu Minnesota klečel na krku zasahující bělošský policista i přesto, že podezřelý opakovaně naříkal, že nemůže dýchat.

Trump pohrozil, že do těch amerických států, kde budou guvernéři váhat s potlačením násilností, vyšle armádu. Vztahy republikána Trumpa a liberála Trudeaua jsou dlouhodobě považovány za napjaté, poznamenala agentura DPA.