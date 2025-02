Trump myslí anexi Kanady smrtelně vážně, vyklouzlo Trudeauovi

Podle Trudeaua chtějí Spojené státy pojmout Kanadu jako další stát kvůli rozsáhlým zásobám přírodních zdrojů. „Trump se domnívá, že jedním z nejjednodušších způsobů, jak toho dosáhnout, je pohlcení naší země,“ prohlásil podle deníku Toronto Star kanadský premiér. Trumpův záměr označil za „reálnou věc“, tedy že ho míní opravdu vážně.

Tento komentář, který omylem vyšel ze zavčas nevypnutého reproduktoru, potvrdil agentuře Reuters kanadský vládní zdroj. Trudeauova slova tak podtrhují rostoucí napětí mezi oběma zeměmi, kdy Trump opakovaně naznačil, že by pro Kanadu bylo lepší, kdyby se stala 51. státem USA.

Trudeau v této souvislosti upozornil na to, že Spojené státy velmi dobře vědí o kanadských přírodních zdrojích, jako je ropa a minerály, a silně touží po jejich kontrole. K tomu by mohlo dojít právě nátlakem spojeným se zavedením cel na export kanadských surovin do USA, o kterém informoval Trump.

Kanada se snaží tato americká obchodní opatření odrazit a zdůrazňuje svou roli jako důvěryhodného partnera a významného dodavatele surovin. Při přímém vyjádření pro novináře Trudeau připustil, že i kdyby Kanada dokázala odvrátit Trumpovy hrozby cel, může se v budoucnosti potýkat s dalšími politickými problémy ve vztazích s USA.

Ústupky v otázce ochrany hranic

Americký prezident Trump nedávno oznámil, že uvalení cel na kanadský vývoz odloží o 30 dní, pokud bude Kanada souhlasit s ústupky v otázce ochrany hranic. Důležité podle něj také bude, jak se postaví k potírání trestné činnosti, zejména pašování fentanylu.

Trudeau však vyjádřil, že Kanadě nezbývá než přesvědčit Washington, že dělá vše, co je v jejích silách, aby omezila pašování fentanylu na americko-kanadské hranici, přičemž se podíl Kanady na zabavených zásilkách fentanylu ve Spojených státech pohybuje kolem 0,2 procenta.

Pokud by byla cla zavedena, Kanada by podle Trudeaua reagovala protiopatřeními, ale jejím cílem by bylo co nejrychleji dosáhnout odstranění těchto opatření. „Strategická úvaha, kterou musíme nyní vést, je, jak projít a prosperovat v příštích čtyřech letech, kdy bude politická situace se Spojenými státy možná náročnější,“ uvedl Trudeau při setkání s podnikateli a odborovými lídry.

Peter Navarro, hlavní obchodní poradce prezidenta Trumpa, mezitím kritizoval Kanadu za to, že se stala „hlavním zdrojem malých, bezcelních zásilek drog“ a upozornil na problémy s vízovou politikou a vstupem osob uvedených na americkém seznamu teroristů.

S ohledem na to, že Kanada vyváží až 75 procent svého zboží do Spojených států, je země výrazně závislá na svém jižním sousedovi. Právě vysoký podíl na exportu vystavuje Kanadu větším rizikům vyplývajícím z případných amerických obchodních tlaků. Trudeau navíc připustil, že vnitřní obchodní bariéry mezi kanadskými provinciemi brzdí ekonomiku, což považuje za výzvu, kterou je nutné překonat.

„Toto je jeden z těch okamžiků, kdy máme otevřené možnosti pro změnu. Musíme využít tuto příležitost,“ dodal Trudeau.