Zemřel německý filosof a sociolog Jürgen Habermas. Přispěl k neomarxistické teorii

Jako velmi vlivný společenský a politický myslitel byl Habermas obecně spojován s kritickou společenskou teorií, kterou od 20. let 20. století rozvíjel Institut pro společenský výzkum ve Frankfurtu nad Mohanem, známý také jako frankfurtská škola, která se řadí k neomarxistickému proudu. Habermas byl rovněž významným teoretikem komunikačních studií.
Habermas razil myšlenku takzvaného komunikativního rozumu, podle které jenom svobodná rozprava a nezmanipulované kolektivní rozhodování občanů mohou zaručit legitimitu demokratických institucí. K Frankfurtské škole je vedle zakladatele Maxe Horkheimera řazen třeba Theodor Adorno, Erich Fromm, sociolog Walter Benjamin či filosof Herbert Marcuse.
Rodák z Düsseldorfu zkoumal v uplynulých desetiletích proměny, jakými prošla německá společnost, politická levice, kritická teorie, ale také samotný projekt a cíle evropské integrace. Habermas mimo jiné vyzýval občany EU, aby se stali evropskými patrioty a podporovali ústavní federalismus unie.