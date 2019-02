Mayová Bruselem nepohnula ani o píď. Brexitovou dohodu EU měnit nehodlá

Mayovou ještě nestihl ani přijmout v Bruselu předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, když své poněkud mediálně zmlžené pozice vyjasnila německá kancléřka Angela Merkelová. Během návštěvy Bratislavy, kde jednala s premiéry zemí visegrádské čtyřky, Merkelová řekla, že je sice možné vyvinout nové úsilí k dosažení souznění mezi Británií a EU, obnovení vyjednávání o brexitové dohodě ale „není na pořadu dne“.

Juncker pak pozici Bruselu objasnil ještě více: Možné je upravit doprovodný text právně nezávazné politické deklarace.

Mayová se v Bruselu ale snaží přesvědčit unijní činitele o úpravě dohody. Na odpoledním setkání s šéfem Evropského parlamentu Antoniem Tajanim a s koordinátorem EP pro brexit Guyem Verhofstadtem ujistila, že není proti takzvané irské pojistce, která má zaručit, aby mezi Irskem a Severním Irskem nebyla zavedena takzvaná tvrdá hranice.



Do Bruselu přijela s pověřením dolní komory britského parlamentu, že britskou pojistku má nahradit „alternativním řešením“. V britském tisku se spekuluje, že by se vlastně přechodné období od vyhlášení brexitu do jeho faktického uskutečnění prodloužilo. A podle zlých jazyků tak oddálilo nevyhnutelné: že se obě strany nedohodnou.

„Důležité je, že paní Mayová nás dnes (ve čtvrtek) na jednání ujistila, že pojistka bude. To už řekla v Belfastu, není důvod pojistku vyjmout,“ řekl Verhofstadt na následném krátkém tiskovém brífinku. Prohlásil také, že odchod Británie bez dohody není řešením, takovou situaci osobně považuje za katastrofu.

Juncker se s Mayovou také dohodli, že se v pondělí znovu sejdou britský ministr pro brexit Stephen Barclay a unijní vyjednávač Michel Barnier.



„Oba lídři se shodli, že jejich týmy by měly debatovat o tom, zda je možné najít cestu, která by zajistila co nejširší podporu v britském parlamentu a která by byla ve shodě se zásadami dohodnutými Evropskou radou,“ uvedl k jednání Junckera a Mayové mluvčí Evropská komise Margaritis Schinas. Zároveň řekl, že britská premiérka a Juncker se opět setkají na konci února.

Návrh labouristů

Šéf britských opozičních labouristů Jeremy Corbyn nabídl dopisem Mayové podporu brexitové dohody, pokud splní pětici požadavků jeho strany, mimo jiné celní unii Británie s Evropskou unií. Stínový labouristický ministr pro brexit Matthew Pennycook následně prohlásil, že pokud Mayová všechny podmínky nepřijme, musí labouristé usilovat o druhé referendum.

Corbyn od Mayové chce souhlas s trvalou a všeobecnou celní unii s EU, která bude zahrnovat území celého Spojeného království. Takové řešení považuje za jediné, které zajistí bezproblémové obchodování a zabrání vzniku takzvané tvrdé hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Možnosti jak zabránit hraničnímu režimu tvoří jádro sporu brexitové dohody.

Corbyn dále žádá příklon k jednotnému unijnímu trhu přes sdílené instituce a závazky, „dynamickou podporu“ práv a ochranných mechanismů tak, aby britské standardy přinejmenším držely krok s těmi evropskými, závazek účasti v unijních programech financování projektů týkajících se životního prostředí, vzdělávání a průmyslové regulace a také souhlas s bezpečnostními dohodami například o společných databázích k potírání a prevenci kriminality či o evropském zatykači.

Pokud Mayová pětici podmínek v plném rozsahu nepřijme, chce Pennycook, aby Labouristická strana usilovala o druhé referendum. Nejmenovaný labouristický činitel ale k Pennycookovým slovům podle deníku The Guardian uvedl, že neodrážejí oficiální postoj vedení strany.