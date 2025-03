Jihokorejský prezident Jun Sok-jol opustil vazbu. Jeho příznivci drželi hladovku

Wall Streetu se přestávají líbit akcie Tesly, vadí až moc polarizující Musk

Akcie společnosti Tesla Elona Muska prudce klesají. Poté, co po volbách vystřelily vzhůru o 84 procent, do poloviny tohoto týdne se propadly o 40 procent od svého vrcholu. Analytici to přičítají...