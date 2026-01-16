Tymošenkové hrozí za korupci 10 let, má složit obří kauci. Nahrávka je podvrh, tvrdí

Autor: ,
  15:27
Protikorupční soud v Kyjevě stanovil kauci pro bývalou ukrajinskou premiérku Juliji Tymošenkovou na 33 milionů hřiven (asi 16 milionů korun). Expremiérka je obviněna z podplácení poslanců, za což jí hrozí až deset let vězení a konfiskace majetku, napsal portál RBK-Ukrajina. Nahrávku, která ji podle úřadů usvědčuje z korupce, Tymošenková odmítla jako zfalšovanou.

Obžaloba přitom žádala uvalení kauce ve výši 50 milionů hřiven (asi 24 milionů korun)

Národní protikorupční úřad NABU a speciální protikorupční prokuratura viní Tymošenkovou, která stojí v čele jedné z opozičních stran v ukrajinském parlamentu, že nabízela zákonodárcům z jiných poslaneckých klubů „nezákonné výhody“ za hlasování o návrzích zákonů podle jejích představ.

Ukrajinská poslankyně a bývalá premiérka Julia Tymošenková, která je podezřelá z podplácení poslanců, přichází k soudnímu jednání. (16. ledna 2026)
Soud s bývalou ukrajinskou premiérkou Juliji Tymošenkovou, která je obviněná z podplácení poslanců. (16. ledna 2026)
Soud s bývalou ukrajinskou premiérkou Juliji Tymošenkovou, která je obviněná z podplácení poslanců. (16. ledna 2026)
Soud s bývalou ukrajinskou premiérkou Juliji Tymošenkovou, která je obviněná z podplácení poslanců. (16. ledna 2026)
15 fotografií

Expremiérka obvinění odmítla a počínání úřadů označila za předvolební čistku na politickou objednávku. Úřady obvinění podpořily zveřejněním nahrávek údajného rozhovoru političky s nejmenovaným poslancem.

Nahrávku, která ji podle úřadů usvědčuje z korupce, pětašedesátiletá Tymošenková v pátek odmítla jako zfalšovanou.

Tymošenkovou viní z korupce, prohledali ústředí její strany. Čistka, zuří expremiérka

„Nikdy jsem taková slova neřekla. Audiozáznam je zfalšovaný. Nikdy se takový rozhovor neodehrál,“ řekla Tymošenková novinářům podle agentury Interfax-Ukrajina před jednáním soudu. Hodlá požadovat, aby nahrávku přezkoumali nezávislí znalci.

Na nahrávkách zveřejněných NABU je podle portálu Ukrajinska pravda zachycen rozhovor z 12. ledna, ve kterém je Tymošenková označená jen jako předsedkyně jednoho z poslaneckých klubů.

S nejmenovaným poslancem probírá úplatky před nadcházejícím hlasováním o uvolnění Mychajla Fedorova a Denyse Šmyhala z dosavadních funkcí ve vládě a jejich následném potvrzení do čela ministerstev obrany a energetiky. V nahrávce zaznívají slova „platíme deset za dvě zasedání“ parlamentu.

V čele ukrajinské obrany stanul Fedorov, slíbil audit náborových středisek

Prokurátor nahrávku předložil soudu jako důkaz, že Tymošenková nabízela úplatek ve výši 10 000 dolarů (asi 209 000 korun) trojici nejmenovaných zákonodárců.

Obžaloba podle soudce Vitalije Dubase kromě kauce žádala, aby soud nařídil Tymošenkové zdržet se kontaktů s 66 svědky a nosit elektronický náramek, uvedla agentura Unian. Soud nenařídil političce nosit elektronický náramek, poznamenala Ukrajinska pravda.

Sama Tymošenková prohlásila, že je obviněna z politických důvodů, a peníze zabavené při prohlídce stranických kanceláří označila za své osobní úspory.

Drony o třetinu dráž. Na Ukrajině zatkli pro korupci poslance a úředníky

Jakkoli o nahrávce rozhovoru s nejmenovaným poslancem tvrdila, že je zfalšovaná, posléze podle portálu připustila, že na záznamu je hlas poslance Ihora Kopytina z vládnoucí strany Sluha národa.

Podle RBK-Ukrajina tvrdila, že NABU vyvíjela nátlak na Kopytina, který na příkaz NABU zorganizoval proti ní „provokaci“. Sám Kopytin byl podle Tymošenkové ochoten „udělat vše“, jen aby ukončil své trestní stíhání a unikl trestu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Byla jsem líná, vysvětlovala řidička, proč neoškrábala auto. Policista ji donutil

Policisté v Brně donutili řidičku očistit si auto od sněhu

Auto zasypané sněhem zastavili v minulých dnech policisté na frekventované Hradecké ulici v Brně. Jeho řidička si před jízdou očistila čelní a boční skla na své straně. Zbytek vozu připomínal spíše...

16. ledna 2026  15:51

Slovenský velvyslanec Priputen nemohl k Putinovi, měl pozitivní epidemický test

Ruský prezident Vladimir Putin se v Kremlu účastní ceremonie přijetí...

Slovenský velvyslanec v Rusku Peter Priputen nemohl ve čtvrtek kvůli pozitivnímu výsledku svého epidemického testu předat ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi své pověřovací listiny. Uvedlo to...

16. ledna 2026  15:50

Nejočekávanější filmy roku 2026: Velkolepá Odyssea, třetí Duna i návrat Avengers

Matt Damon ve filmu Odyssea

Filmová databáze Kinobox připravila pro iDNES.cz výhled nejočekávanějších filmů letošního roku. Ten měl být z blockbusterového hlediska mnohem nadějnější a plodnější, jelikož se do multiplexů vrátí...

16. ledna 2026  15:47,  aktualizováno  15:48

Účet za převzatou venezuelskou ropu: USA ji prodávají o 30 procent dráž

oil ropa barel brent

Spojené státy dosahují při prodeji venezuelské ropy zhruba o 30 procent vyšších cen, než za jaké ji prodávala samotná Venezuela. Řekl to americký ministr energetiky Chris Wright. Spojené státy začaly...

16. ledna 2026  15:42

A dost! Je čas zasadit Trumpovi úder. V Evropě už se mluví o nemyslitelném

Premium
Turnberry, Skotsko. Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von...

Co kdybychom s Američany přerušili vojenskou spolupráci? Dříve nevyslovitelná myšlenka začíná v poslední době zaznívat v evropských kuloárech. Podle diplomatů a politiků už je stejně spojenectví se...

16. ledna 2026  15:33

Tymošenkové hrozí za korupci 10 let, má složit obří kauci. Nahrávka je podvrh, tvrdí

Julija Tymošenková během soudního slyšení. (16. ledna 2026)

Protikorupční soud v Kyjevě stanovil kauci pro bývalou ukrajinskou premiérku Juliji Tymošenkovou na 33 milionů hřiven (asi 16 milionů korun). Expremiérka je obviněna z podplácení poslanců, za což jí...

16. ledna 2026  15:27

Univerzita pořádá kurz o démonologii. Má pomoci rozpoznat zlo, zájem je velký

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy (16. dubna 2017)

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy zve veřejnost na nový kurz, který se zabývá démonologií a základy duchovního osvobozování. Přednášky povede bývalý děkan fakulty a exorcista Jaroslav...

16. ledna 2026  15:08

Pro špičkové technologie jsou k mání dvě miliardy, ministerstvo chystá další výzvy

Provozovatel energetické soustavy musí každoročně veškeré vedení vizuálně...

Ještě měsíc, přesněji do 19. února, mohou firmy podávat žádosti o dotace z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Výzvu vyhlásilo loni v říjnu ministerstvo...

16. ledna 2026  15:08

Režimu vadil Palachův hrob na Olšanech. Matce vyhrožovali ukradením ostatků

Hrob Jana Palacha na pražských Olšanech.

Ani pohřbem příběh Jana Palacha neskončil. Palachovu památku začali krátce po jeho smrti komunisté vymazávat. Už první výročí v roce 1970 neprovázely žádné oficiality. Tehdejšímu režimu vadil jeho...

16. ledna 2026  15:05

Vymazat Evropu z mapy. Poradce Kremlu chce jaderný útok do dvou let

Ruský prezident Vladimir Putin hovoří se Sergejem Karaganovem v Petrohradu. (7....

Moskva by v horizontu jednoho až dvou let mohla provést jaderný úder proti Německu nebo Británii, aby „potrestala“ Evropu, která nadále pomáhá Ukrajině v její obraně proti ruské agresi, uvedl ve...

16. ledna 2026  14:47

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Rakušan se do vedení Sněmovny nedostal. Zneužíval vnitro, tvrdí Okamura

Poslanci v Poslanecké sněmovně projednávají novelu týkající se pojistného na...

Poslanci v tajné volbě nezvolili v prvním kole čtvrtého místopředsedu Sněmovny. Jediným kandidátem byl přitom předseda opozičního hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Ke zvolení potřeboval...

16. ledna 2026  14:31,  aktualizováno  14:43

Drzý návštěvník. V cizím domě roztopil krb a poobědval sekt s konzervou pro kočky

Praskání dříví v krbu ve 4K

Hodně neobvyklý případ řeší kriminalisté v Havlíčkově Brodě. Do jednoho z domů v okrajové části města vešel cizí muž. A choval se tam jako doma. Dokonce si zatopil v krbu. Utekl, až když přišel...

16. ledna 2026  14:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.