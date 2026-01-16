Tymošenkové hrozí za korupci 10 let, má složit obří kauci. Nahrávka je podvrh, tvrdí

Obžaloba přitom žádala uvalení kauce ve výši 50 milionů hřiven (asi 24 milionů korun)
Národní protikorupční úřad NABU a speciální protikorupční prokuratura viní Tymošenkovou, která stojí v čele jedné z opozičních stran v ukrajinském parlamentu, že nabízela zákonodárcům z jiných poslaneckých klubů „nezákonné výhody“ za hlasování o návrzích zákonů podle jejích představ.
Expremiérka obvinění odmítla a počínání úřadů označila za předvolební čistku na politickou objednávku. Úřady obvinění podpořily zveřejněním nahrávek údajného rozhovoru političky s nejmenovaným poslancem.
Nahrávku, která ji podle úřadů usvědčuje z korupce, pětašedesátiletá Tymošenková v pátek odmítla jako zfalšovanou.
|
Tymošenkovou viní z korupce, prohledali ústředí její strany. Čistka, zuří expremiérka
„Nikdy jsem taková slova neřekla. Audiozáznam je zfalšovaný. Nikdy se takový rozhovor neodehrál,“ řekla Tymošenková novinářům podle agentury Interfax-Ukrajina před jednáním soudu. Hodlá požadovat, aby nahrávku přezkoumali nezávislí znalci.
Na nahrávkách zveřejněných NABU je podle portálu Ukrajinska pravda zachycen rozhovor z 12. ledna, ve kterém je Tymošenková označená jen jako předsedkyně jednoho z poslaneckých klubů.
S nejmenovaným poslancem probírá úplatky před nadcházejícím hlasováním o uvolnění Mychajla Fedorova a Denyse Šmyhala z dosavadních funkcí ve vládě a jejich následném potvrzení do čela ministerstev obrany a energetiky. V nahrávce zaznívají slova „platíme deset za dvě zasedání“ parlamentu.
|
V čele ukrajinské obrany stanul Fedorov, slíbil audit náborových středisek
Prokurátor nahrávku předložil soudu jako důkaz, že Tymošenková nabízela úplatek ve výši 10 000 dolarů (asi 209 000 korun) trojici nejmenovaných zákonodárců.
Obžaloba podle soudce Vitalije Dubase kromě kauce žádala, aby soud nařídil Tymošenkové zdržet se kontaktů s 66 svědky a nosit elektronický náramek, uvedla agentura Unian. Soud nenařídil političce nosit elektronický náramek, poznamenala Ukrajinska pravda.
Sama Tymošenková prohlásila, že je obviněna z politických důvodů, a peníze zabavené při prohlídce stranických kanceláří označila za své osobní úspory.
|
Drony o třetinu dráž. Na Ukrajině zatkli pro korupci poslance a úředníky
Jakkoli o nahrávce rozhovoru s nejmenovaným poslancem tvrdila, že je zfalšovaná, posléze podle portálu připustila, že na záznamu je hlas poslance Ihora Kopytina z vládnoucí strany Sluha národa.
Podle RBK-Ukrajina tvrdila, že NABU vyvíjela nátlak na Kopytina, který na příkaz NABU zorganizoval proti ní „provokaci“. Sám Kopytin byl podle Tymošenkové ochoten „udělat vše“, jen aby ukončil své trestní stíhání a unikl trestu.